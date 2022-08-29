Apple 將在香港時間 9 月 8 日凌晨 1 時舉行矚目的秋季發布會，主角當然落在 iPhone 14 系列身上。iPhone 14 的傳聞越接近發布會就越多，而且可信性都更高。近日，就有一個擁 200 多萬粉絲的微博用戶，曝光聲稱是 Apple 的模型機，而且是傳聞新加入的紫色機型。



紫色 iPhone 14 Pro

每一代 iPhone 發布，除了新設計和功能外，不少果迷都會期待新顏色，作為最新一代 iPhone 的代表顏色，這一款也會是開訂時最搶手的機款。中國微博用戶「午後狂睡」分享疑似 iPhone 14 Pro 的紫色模型機，從影片中他轉動機背時，發現在陽光下不同角度會有色差，由深紫色變成偏藍色，有機會反映今代 iPhone 將會更換機背物料。

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另外，模型機的三鏡頭設計，明顯比 iPhone 13 Pro 更凸出，這有機會和 iPhone 14 Pro 會升級 4800 萬像素有關。不過，鏡頭模組看上去感覺真的有點太大，而且和機背的顏色有明顯偏差。

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近睇5色 iPhone 14 Pro

傳聞中，iPhone 14 Pro 將會推出 5 款顏色，而爆料者和 Twitter 用戶「Jioriku」都分別有公開疑似 iPhone 14 Pro 的實機，不過爆料內容互相不同。一張是 iPhone 14 Pro 將會推出紫色、藍色、金色、石墨色、銀色，5 隻顏色選擇，而另一張即表示紫色將會取代 iPhone 13 Pro 的天峰藍。雖然內容有所不同，但都能在兩張爆料圖片中看到，新的紫色機機背和鏡頭模組的顏色都存在偏差。若果實物真的如是，果迷又會否收貨呢？

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資料來源：微博