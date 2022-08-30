Apple劈價優惠｜Apple 秋季發布會將會在香港時間 9 月 8 日凌晨 1 時舉行，預計會有 iPhone 14 系列﹑新 Mac、新 iPad 等產品推出，而現在正是上一代產品減價促銷的時間。豐澤推出 Apple 快閃優惠，包括 iPhone 13 系列﹑ M1 Macbook Pro﹑Apple 配件，最低 19 折出售。



豐澤Apple快閃優惠

豐澤由即日起至 9 月 4 日，推出 Apple 快閃優惠，指定的 Macbook﹑iPad﹑iPhone 13 系列及配件低至 19 折。當中 iPhone 13 mini 減 $700﹑M1 Macbook Pro 減 $2,000﹑iPad Pro 11吋減 $1,300，正想趁低價入手 Apple 產品的話，今次的優惠也頗吸引。

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豐澤網店接受消費券支付，可用 Alipay HK﹑Tap & Go﹑八達通三種方式消費，而且支援合併付款，用不同的消費券在同一帳戶先購買網店的現金券，在結帳時一次過使用多卡一張現金券，餘額再用電子支付方式付款即可。

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