AirPods Pro 2｜Apple 秋季發布會在 9 月 8 日凌晨 1 時（香港時間）就會舉行，萬眾矚目的 iPhone 14 系列預計到時亮相，同時亦有其他 Apple 產品會在同日發布，其中包括傳聞已久的 AirPods Pro 2 耳機。近日，又有 AirPods Pro 2 的傳聞，指這款大熱的降噪耳機將會加入 LE Audio 功能。



支援藍牙 5.2

根據 MacRumors 的報導，在藍牙 SIG 產品數據庫的文件中發現，Apple 正準備為未來的產品支援藍牙 5.2。而經分析，最有可能的就是 iPhone 14 系列和 AirPods Pro 2支援藍牙 5.2，同時 AirPods Pro 2 將升級 LE Audio 功能。

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Apple公布將會在9月8日（香港時間）舉行秋季發布會。

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LE Audio

LE Audio 即是低功耗音訊傳輸，屬最新一代的藍牙技術規範 。特點是高音質﹑低功耗音頻解碼器令裝置更省電和連線穩定，在LC3 的解碼器下，有更好的音樂體驗和語音品質，發揮現時 AirPods Pro 不能支援的無損音質串流效果。透過 LE Audio，用家更可以將兩對耳機同時連在一部 iPhone 上，而且左右兩邊的 AirPods Pro 可以獨立操作。另外，支援 Auracast 廣播音訊，就算戴住耳機，都能聽到廣播發出的內容。

資料來源：MacRumors

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