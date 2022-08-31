iPhone、iPad、LG 4KTV等家電劈價，蘇寧門市網店減價低至31折｜臨近中秋，蘇寧再力推一連12日的「中秋勁賞」優惠，由iPhone、iPad、Samsung手機、平板，甚至4KTV及家電等，近百款產品劈價，低至31折，非常抵玩。同時豐澤亦推出Apple產品快閃限時優惠，即睇有沒有什麼產品適合。



蘇寧於8月31日至9月11日推出一連12日的《中秋勁賞》優惠，iPhone、iPad、Samsung手機平板至4KTV及人氣家電以優惠價發售。門市優惠低至47折，網店限量優惠低至31折，優惠高達$2000，SoClub會員更可額外獲享$100購物優惠，買得越多慳得越多。

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《中秋勁賞》蘇寧門市優惠

蘇寧門店精選產品低至47折，一系列電子產品及大小家電以優惠價發售，低至47折！

Samsung Galaxy S22 5G 8+256GB(霧光黑/Bora紫/粉紅金/霧光白)

特價 $5,698（原價：$6,298）



Xiaomi 12 5G 12+256GB (藍/紫/灰)

特價 $4,199（原價：$5,699）



HUAWEI MatePad 10.4" Wi-Fi 4+64GB

特價 $1,288（原價：$2,098）



Microsoft Surface Pro 8 i5/8GB/128GB13吋 2合1手提電腦 (白金色)

特價：$7,488（原價：$9,888）



Samsung Q60B 55吋QLED 4K 智能電視

特價：$11,780（原價：$12,980）



Toshiba TW-BL95A2H 8.5公斤 600-1200轉前置式變頻洗衣機

特價：$4,180（原價：$5,580）



Hisense RB228N4ACH 228公升 下層冷凍式雙門雪櫃

特價 $3,190（原價：$4,390）



Fardior FRC-CS224P 0.7公升電飯煲

特價：$399（原價：$599）



Midea FTS40-18R 16吋 電子式遙控檯地扇/風扇

特價：$458（原價：$599）



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蘇寧網店《限量激抵優惠》

分為4個優惠期，每期首日上午10時開搶，優惠低至31折，數量有限。👇👇

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其他消費優惠👇👇



1. SoClub會員優惠碼

當購物滿500元，可用指定優惠碼「GIFT100」便可以即減100元，優惠期至2022年9月11日。

2. 全場滿減優惠

推廣期間購買指定產品每滿$500即減$50，最高減高達$2000，一次過購買不同電器，買得多，優惠越多。

3. 指定消費方式優惠

八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay用家於蘇寧門市單一消費滿$1500可享即減$50優惠。蘇寧SoClub會員憑優惠碼「CVS50」可領取優惠券，於蘇寧網店單一消費滿$1500可享即減$50優惠。

4. 蘇寧x 恒生信用卡優惠

由2022年9月1日至10月31日，憑已成功登記之合資格恒生信用卡於香港蘇寧門市或hksuning.com簽賬滿指定金額，可賺取額外高達合共$1160 Cash Dollars / 192,000 yuu 積分！

5. 蘇寧SoClub新會員獎賞

2022年12月31日前註冊成為蘇寧SoClub新會員，即可獲總值$850 hksuning.com網店優惠券。

豐澤Apple快閃優惠



豐澤由即日起至 9 月 4 日，推出 Apple 快閃優惠，指定的 Macbook﹑iPad﹑iPhone 13 系列及配件低至 19 折。當中 iPhone 13 mini 減 $700﹑M1 Macbook Pro 減 $2,000﹑iPad Pro 11吋減 $1,300。

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