華為Mate50系列發表｜搶先Apple推衛星通訊功能、1%電可用3小時
華為 Mate 50 系列｜華為在過去幾年雖然仍未能擺脫美國制裁的陰霾，但仍然堅持每年為兩旗艦手機系列進行更新，而且每次都有領先市場的嶄新技術搭載其中。
而較早之前華為方面就正式發布了年度旗艦 Mate 50 系列，不單延續系列的高階美型設計，在功能上可否做到他們預告多時的「捅破天」就見仁見智，但在幾個方面的確做到領先手機市場。
華為 Mate 50 系列4大賣點、搶先 Apple 推衛星通訊
高階設計、抗摔機面
今次華為發表的 Mate 50 系列共有四個型號，除了每代都有的「基本版」 Mate 50 以及「高配版」Mate 50 Pro，另外還有配置稍降的平價版 Mate 50E 以及以奢華風格設計為主的 Mate 50 RS Porsche Design。除卻平價版 Mate 50E 之外，其餘三部在配置上都非常相近，都採用 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1（但由於美國限制華為取得 5G 科技，此 S8+ Gen1 乃特別調製的 4G 版本）。
當其他廠商大舉使用 Gorilla Glass 強化玻璃，華為今代的 Mate 50 系列的三部高階版本則採用了「昆侖玻璃」，據悉是首款通過瑞士 SGS 五星級耐摔認證的玻璃，對比普通玻璃有著強 10 倍的耐撞性。
除了耐撞，Mate 50 系列的三部高階機更支援了 IP68 防水，而當中 Mate 50 RS Porsche Design、Mate 50 Pro 的「昆侖破曉」、「昆侖霞光」色更支援了 6 米抗水。
XMAGE 超光變鏡頭
今代 Mate 50 系列起，華為再沒有與 Leica 合作，然而依然以拍攝功能為主要賣點，全 Mate 50 系列機種都支援業界首見的「超光變鏡頭」，其支援 F1.4 - F/4.0 十段物理光圈變換。自動模式下，智能光圈可根據不同場景智能匹配光圈大小。專業模式下則支援手動調節，可按用戶心目中的效果調整景深範圍和虛化程度。
另外華為在今代又加入了全新的「XMAGE」拍攝風格，可以按用戶愛好改變決定相片的用色風格，包括「原色」、「鮮豔」、「明快」以切合不同的表達需求。👇👇👇
無網／無電可用緊急功能
HUAWEI Mate 50 系列中的三個高階型號都支援「北斗衛星消息」技術，換言之即使在沒有地面網絡 4G 訊號的情況下，依然可以向外界發送訊息，但據資料顯示，此技術暫時只限中國大陸地區使用，同時僅支援發送、不支援接收，並需在空曠無遮蔽處使用，主要功能還是在於緊急求助之用。
另外，Huawei Mate 50 系列又加入了創新的「應急模式」，可在 1% 低電量下智能啟動電池的聚能配置，支援待機 3 小時、通話 12 分鐘、亮起二維碼 10 次或掃碼 4 次等操作，解決用戶的燃眉之急。
據悉華為 Mate 50 系列將會在稍後於香港上市，但上市的型號以及有關詳情則有待華為官方的進一步公布。