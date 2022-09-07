華為 Mate 50 系列｜華為在過去幾年雖然仍未能擺脫美國制裁的陰霾，但仍然堅持每年為兩旗艦手機系列進行更新，而且每次都有領先市場的嶄新技術搭載其中。

而較早之前華為方面就正式發布了年度旗艦 Mate 50 系列，不單延續系列的高階美型設計，在功能上可否做到他們預告多時的「捅破天」就見仁見智，但在幾個方面的確做到領先手機市場。



華為 Mate 50 系列4大賣點、搶先 Apple 推衛星通訊

高階設計、抗摔機面

今次華為發表的 Mate 50 系列共有四個型號，除了每代都有的「基本版」 Mate 50 以及「高配版」Mate 50 Pro，另外還有配置稍降的平價版 Mate 50E 以及以奢華風格設計為主的 Mate 50 RS Porsche Design。除卻平價版 Mate 50E 之外，其餘三部在配置上都非常相近，都採用 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1（但由於美國限制華為取得 5G 科技，此 S8+ Gen1 乃特別調製的 4G 版本）。

華為今代的 Mate 50 系列的三部高階版本則採用了「昆侖玻璃」（圖 華為）

當其他廠商大舉使用 Gorilla Glass 強化玻璃，華為今代的 Mate 50 系列的三部高階版本則採用了「昆侖玻璃」，據悉是首款通過瑞士 SGS 五星級耐摔認證的玻璃，對比普通玻璃有著強 10 倍的耐撞性。

除了耐撞，Mate 50 系列的三部高階機更支援了 IP68 防水，而當中 Mate 50 RS Porsche Design、Mate 50 Pro 的「昆侖破曉」、「昆侖霞光」色更支援了 6 米抗水。

XMAGE 超光變鏡頭

今代 Mate 50 系列起，華為再沒有與 Leica 合作，然而依然以拍攝功能為主要賣點，全 Mate 50 系列機種都支援業界首見的「超光變鏡頭」，其支援 F1.4 - F/4.0 十段物理光圈變換。自動模式下，智能光圈可根據不同場景智能匹配光圈大小。專業模式下則支援手動調節，可按用戶心目中的效果調整景深範圍和虛化程度。

另外華為在今代又加入了全新的「XMAGE」拍攝風格，可以按用戶愛好改變決定相片的用色風格，包括「原色」、「鮮豔」、「明快」以切合不同的表達需求。👇👇👇

無網／無電可用緊急功能

HUAWEI Mate 50 系列中的三個高階型號都支援「北斗衛星消息」技術，換言之即使在沒有地面網絡 4G 訊號的情況下，依然可以向外界發送訊息，但據資料顯示，此技術暫時只限中國大陸地區使用，同時僅支援發送、不支援接收，並需在空曠無遮蔽處使用，主要功能還是在於緊急求助之用。

Huawei Mate 50 系列全新的「低電量應急模式」

另外，Huawei Mate 50 系列又加入了創新的「應急模式」，可在 1% 低電量下智能啟動電池的聚能配置，支援待機 3 小時、通話 12 分鐘、亮起二維碼 10 次或掃碼 4 次等操作，解決用戶的燃眉之急。

據悉華為 Mate 50 系列將會在稍後於香港上市，但上市的型號以及有關詳情則有待華為官方的進一步公布。