豐澤／Elecboy中秋家電優惠｜中秋節將至，約親朋好友賞月當然要準備好佳餚，這時候用功能不同的廚房電器，就能可以輕鬆解決。豐澤和 ElecBoy 網店都推出中秋節優惠，多款廚房電器減價，包括氣炸鍋﹑廚師機﹑麵包機等。



ElecBoy 優惠

ElecBoy 網店推出中秋雙重優惠，在即日至 9 月 12 日期間，多款產品低至 47 折優惠。同時，在活動期間，只要購物滿 $1000 輸入優惠碼「autumn50」，即時再減 $50；購物滿 $2000 輸入優惠碼「autumn100」，即時再減 $100。

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+ 10

豐澤由 9 月 8 日至 9 月 11 日，在網店推出快閃購活動， 一連四日限時搶劈價產品。早上 10 點開搶 10 款廚房家電，包括飲水機﹑烤焗爐﹑燒烤爐等，最高半價優惠，不過每款限量 20 部，所以記得要校定鬧鐘準時搶購。

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