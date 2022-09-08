AirPods Pro 2｜Apple 發布會除了 iPhone 14 系列和 Apple Watch 系列外，今次還有 AirPods Pro 2 驚喜登場。作為 Apple 熱賣的降噪耳機，AirPods Pro 2 千呼萬喚始出來，等了三年終於都推出新一代，而且為用家很多升級功能，光是配備觸控功能就叫果迷非買不可。



1）升級 H2 晶片

AirPods Pro 2 外觀上沒有明顯的分別，主要是功能上的提升。配備全新的 H2 晶片，比起上一代的降噪表現提升兩倍。搭載新的低失真音色驅動器及特製擴音器，提供更雄渾的低音及清晰通透的音色。

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2）個人化空間音訊

由於每個人的耳朵大小和形狀都不同，用家將可以透過 iPhone 的原深感測鏡頭建立專屬的「空間音訊」個人檔案，把 AirPods Pro 2 的「個人化空間音訊」，根據用家的頭部及耳朵大小和形狀，調校出最適合自己的聆聽體驗。

3）升級版「通透模式」

以往一打開「通透模式」，周遭的聲音就會全吸入耳機，實際作用不大，用家大多直接拿下耳機更好。而透過 H2 晶片，升級版的「適應性通透模式」，能減少嘈雜的環境聲音，如地盤施工嘈音﹑車輪嘈音，帶給用家一個真正的通透體驗。

4）觸控功能

AirPods Pro 2 不再只能操控停播﹑轉歌，或要叫出 Siri 協助。配備觸控功能，可以在耳筒柄輕輕向上或向下掃，快速調節音量，完全不用拿出 iPhone 就能控制媒體播放及調高音量。

5）提升電池續航力

AirPods Pro 2 使用「主動消噪」時，可以連續使用長達 6 小時，比上一代多出 1.5 小時。充電盒也能額外 4 次充電量，使用「主動消噪」下共有長達 30 小時聆聽時間，比上代多出 6 小時。同時，支援 Apple Watch 充電器，幫 AirPods Pro 2 充電更方便。

6）全新充電盒

如傳聞一樣，AirPods Pro 2 的充電盒加入喇叭，當用家使用「Find My」時，就能更容易找回充電盒的位置。IPX4 防護等級，可抗汗及防濺耐水，另外加入掛繩孔，用家無需再另配充電殼，就能掛在隨手可及的地方。

售價＆推出日期

AirPods Pro 2 將在 9 月 9 日（星期五）接受預訂，並於 9 月 23 日 (星期五) 開始發售，售價為$1,849。