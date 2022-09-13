iPhone 14 系列已經開放預訂，不過在 Apple 發布會或官網上，都未能看到 iPhone 14 系列的電池容量。MacRumors 日前就在中國工信部網站上發現，已列出有關的電池資料，發現 iPhone 14 和 iPhone 13 的電池容量沒明顯差距，當中一款iPhone 14 電量更不升反跌。



根據 MacRumors 的資料，比較 iPhone 14 和 iPhone 13 的電池容量，發現 iPhone 14 除 Plus 外，電量的變化都不大，而且單從電量看 iPhone 14 Pro Max 更減少了 29mAh。雖然電量沒有提升，但 A16 晶片和 iOS 16 的幫助下，電池續航力都有增加，而新一代的「電量王」就由新款 iPhone 14 Plus 的 4325mAh 取代。

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iPhone 14 系列更換電池收費加價（Apple 官網截圖）

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iPhone 14 換電加價

部分人的 iPhone 可以使用幾年才真正出現問題，需要換新機，因此不少人會選擇更換電池來提升使用壽命。iPhone 14 系列的官方換電價錢已在官網公開，但竟由上代的 $549，一躍至需要 $779，超過 4 成加幅。同時，AppleCare+ 升級至提供不限維修次數的意外損壞保障服務，考慮到更換電池加價，而 AppleCare+ 服務升級，加購 AppleCare+ 的性價比也有所提升。

資料來源：Apple﹑MacRumors