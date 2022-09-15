Apple Watch series 8及SE 2 開箱實測，功能、規格比併，應如何選擇？｜Apple Watch 8及SE2終於正式推出，雖然今次發布會中被Apple Watch Ultra的光芒所蓋過，但以一般人而言，其實AW8及SE2已經非常夠用。究竟今代Apple Watch有何賣點？值不值得升級？以及應如何選擇？立刻為大家開箱實試比較。



記者花了約30小時實測Apple Watch 8（黃寶瑩攝）

Apple Watch 8 與 SE2 開箱

今代Apple Watch 8與SE2無論包裝與外表都與上代一樣，一打開包裝盒就可以看到Apple Watch及錶帶分開包裝，方便果迷選購時可以自由選配不同的錶帶。盒面就可以分辨得到Apple Watch 8與SE2的分別，前者以印刻字樣於盒面，後者則以黑字印上，一睇看清。

打開盒後就可以看到Apple Watch及Type C磁吸充電線。而這一條Type C充電線對應快充功能，如果是Apple Watch 8配以18W以上功率的充電器，便可以最快1小時充80%電量（只可惜Apple Watch SE2並不對應快充功能）。

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Apple Watch 8新功能：體溫偵測

記者就主力試Apple Watch 8，今次記者只有大約2日時間詳細實測Apple Watch 8，有一個功能未能完全測試得到，這便是「體溫偵測」功能。Apple Watch 8於錶內加入了2個溫度感應sensor（於錶底及錶面），可更準確量度用家手腕溫度。不過此功能暫時只下用於於「睡眠偵測」以及「女性排卵日期追蹤」，而且前者更需要用家連續戴著Apple Watch 8 5晚後，才可以精準計算出睡眠時的血液、體溫變化，因此記者只有2日使用時間之下，暫時未能實測功用。（記者往後會繼續實測更新文章）

Apple Watch 8／SE2新功能：車禍偵測

與iPhone 14系列同樣新加入了「車禍偵測Crush Detection」功能，而且不單在Apple Watch 8加入，就連入門版SE2都有。錶內擁有最新的感應器，可感應高達256g衝擊力，比起上代只可感應32g，強化不少。當感應到用家受到不尋常的衝擊時，便會自動啟動「車禍偵測警報」，如限時內用家沒有作出後應，便會自動為用家報警，向對方自動提供地點及同時通知緊急聯絡人。（此功能雖然十分實用，可是記者亦都沒有理由去撞車測試...）

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Apple Watch 8／SE2新運動介面

一直以來不少用家對Apple Watch內置的workouts功能讚譽有加，今代當然有大量實用的workouts選擇外，就連資訊頁面都大幅更新，加入了不少更實用的資料，就好像加入了Heart rate zone（心率區）、Power、Pacer（步測）等。就好像記者要跑步健身時，可隨時查看Heart rate zone正處於什麼區域，從而以運動量調整心率（如希望減磅就盡量維持Zone 2／3），用家可即時觀察著不會因帶氧運動時心率過高而影響健康。

Apple Watch 8／SE2新功能：指南針回溯功能

watchOS9重新設計指南針的介面（Apple Watch 8／SE2均可使用），不單可用於指方向外，用上全新混合方式顯示，可同時顯示指針式指南針錶盤及電子顯示。另外加入「回溯」的定向顯示方式，「回溯」功能利用 GPS 數據，依照用家曾經去過的地方描繪出路線，行山時不慎迷路或迷失方向，仍可以幫助原路折返。就算於荒山野嶺未能上網，仍可以用「指南針航點」直接在 app 內標記位置或想去的地點，查看目標航點方向的視圖以及估算距離。

最新指南針app，加入更多適合行山友使用的功能。（黃寶瑩攝）

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Apple Watch 8新功能：低耗電模式

Apple Watch 8加入了「低耗電模式」，由原本最多18小時續航力，一口氣提升至一倍36小時，當用家需要長時間都不能為Apple Watch充電時，延長更多使用時間。記者實測之下，當啟動「低耗電模式」後，畫面上方便會出現「小黃點」，會暫時關閉或限制部分感應器及功能，包括常亮 Retina 顯示器、自動開始體能訓練、心臟健康通知等。而且可以設定「低耗電模式」自動設定時間，如1日、2日、3日或10日等，都幾實用。

Apple Watch 8／SE2新錶面

當然全新Apple Watch 8及SE2都加入了不少新錶面，最有趣當然是加入人物模式，可以iPhone拍攝人像照片後（或拍攝可愛貓兒），系統自動退地讓相片隨時更換不同背景及加深立體感，非常有趣。另外還加入了新的「組合」、「陰曆」、「天文」等錶面。

可以在iPhone上為Apple Watch設定人像錶面（黃寶瑩攝）

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Apple Watch 8與SE2 如何選擇？



記者實試Apple Watch 8及SE接近30小時之後，Apple Watch 8／SE2雖然外表上沒有大變化，但明顯無論運動時的介面、指南針新功能等，都對做運動、或喜歡行山的用家非常有用（只可惜未能試用手腕溫度偵測，未知實用性有幾高）。另外今代Apple Watch 8加入低耗電模式，對於時常「忘記」充電的記者是非常貼心的功能，當第二日發現沒有充電而只餘下30%電量時，可以立刻開啟低耗電模式後，還可以「頂多一日」使用。

不過，今代Apple Watch 8與上代升級幅度不算太多，如果是Apple Watch 7的用家，或許可以考慮下一代（或Ultra）吧。但如果是6或之前的舊用家，升級至AW8絕對不會有投訴。

相對SE2，反而是比AW8更為吸引，因為功能上有所提升，由S5晶片升至S8，效能大幅提升20%外，而且更加入不少AW8的功能（如車禍偵測），而售價更進一步減低，最平（40mm／WiFi）只需$1999，二千蚊有找。對於入門用家，或不需要「心電圖」及「血氧偵測」的用家而言，是非常吸引的選擇。

Apple Watch 8 vs Apple Watch SE 2（黃寶瑩攝）

👇Apple Watch 8 vs Apple Watch SE 2規格比併👇

👇以往Apple Watch 7的功能，如心電圖、血氧等功能當然在新一代上繼續使用👇

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