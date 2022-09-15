iOS 16 推出後，不少用家表示有 bug，想先睇定災情才決定是否更新。而用家非常關心的耗電問題，YouTube 頻道「iAppleBytes」就測試 6 款 iPhone 的電池續航力，竟然非常有驚喜，其中一款 iPhone 電池續航力更增加1.5 小時。



iOS 16 耗電測試

「iAppleBytes」分別為 iPhone 8﹑iPhone SE 2﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13 升級 iOS 16，到時把螢幕亮度設定為 25%﹑關閉自動調整亮度，以及把電量充至 100％，再利用 GeekBench 工具進行電池續航力測試，比較 6 款 iPhone 在 iOS 16 系統下，電池續航力表現。

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iPhone 13 表現出色

測試中發現，與 iOS 15.7 版本比較，只有 iPhone 8 的電池續航力下降，其他 5 款 iPhone 表現都有所提升。其中，iPhone 12 和 iPhone 13 的表現出色，都提升了超過 1 小時的電池續航力，iPhone 13 更增加 1 小時 36 分鐘。如果考慮電量問題的話，根據測試結果看來，更新 iOS 16 是不錯的選擇。

資料來源：YouTube@iAppleBytes