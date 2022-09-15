家電閒置一樣極嘥電 5類電器待機已佔23%電費｜消委會7大慳電貼士

每期收到電費單，都要深呼吸一下才有勇氣拆開，特別是夏天經常開冷氣的日子。但又有沒有想過，除了大型電器外，其實一些被忽略掉的閒置電器，在不知不覺間也浪費了很多電（錢）。

美國自然資源保護委員會（NRDC）近日公布數據，列出家中 5 大「電力吸血鬼」（Energy vampires），即使沒有開機都會一直耗電，而且發現平均每年會消耗家庭用電總量的23％。



1）桌上電腦

桌上電腦一般都要再連接其他配件，如螢幕﹑Router﹑喇叭等，就算不開電腦，只要插上電源，這些閒置的電腦產品一電消耗的電力就可以高達30美元（約$235）。

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2）遊戲機

PS4﹑PS5﹑Xbox等的家用主機，其實都會消耗大量電力，就算整天了有開機，只是閒置狀態，一天待電的耗電就足以幫手機叉電次電。

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3）微波爐

微波爐每次使用只有幾分鐘，所以使用時的耗電其實相對不高，但很多人都沒有拔掉電源，整天處於待機狀態，一年下來整體浪費的電量也很多。因此，沒有使用時建議拔掉電源，或關上微波爐的時鐘顯示功能。

4）環迴立體聲音響

根據美國自然資源保護委員會的數據，環迴立體聲音響光時插上電源未使用的狀態，一年就會浪費10美元（約$78）的電力。

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5）叉電器

大多數叉電器就算沒有使用，也會放插在電源上，以方便有需要時使用。在未有為裝置叉電時，手機和手提電腦叉電器的耗電，分別是0.26瓦和4.42瓦，小數怕長計，每年都在這地方浪費不少電力。

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資料來源：motherly