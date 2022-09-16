iPhone 14買機｜玩新機前必先更新iOS16.0.1｜否則將發生嚴重錯漏
撰文：陳錦洪
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iPhone 14 系列今日（9月16日）終於可以取機，開賣首日 iPhone 14 Pro 1TB 更炒愈萬六蚊。新機的規格強勁，不過竟然一出就發現有 3 個嚴重 Bug，因此拎機後第一時間要更新 iOS 16.0.1，以免出現資料轉移出現問題。
iPhone 14 Bug
今次發現的 3 個 Bug，主要是在 iPhone 14 系列上出現，分別是1）iPhone 14 和 14 Pro 啟動和轉移資料的錯誤，或有機會沒法進行；2）使用 iPhone 14 Pro Max 拍攝時，直向螢幕轉變橫向時畫面會變模糊；3）企業用戶登錄 App 時可能無法通過身份驗證。
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iPhone 14 的 Bug 有機會影響到用家換新機時，資料舊機過新機的情況。因此，建議啟用 iPhone 14 後，可先跳過設定步驟，先在軟件更新中安裝 iOS 16.0.1，完全更新後再嘗試轉移 iPhone 資料，避免出現轉移錯誤問題。
資料來源：9To5Mac
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