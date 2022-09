iPhone 14 系列今日(9月16日)在 Apple 開賣,而各大的電器商﹑電訊器都陸續發售,如果在 Apple 官網訂不到機,也可以嘗試 Walk-in 電器商門市或網店購買。豐澤﹑蘇寧﹑衛訊都推出了 iPhone 14 信用卡優惠,以及 Trade-in 價,正想入手的果迷可以參考以下資料。



Trade-in 價

豐澤﹑衛訊都推出 Trade-in 舊換新計劃,豐澤用 iPhone 13 系列 Trade-in,最高價可達 $7,000(以iPhone 13 Pro Max 1TB計);而衛訊更推出舊客優惠,如果 iPhone 13 是在衛訊買,更可以再減 $400:

iPhone 14 衛訊 Trade in 價



128GB Trade in 價$3,449 / 舊客Trade in價$3,049 (以 iPhone 13 128GB Trade in) 建議零售價:$6,899



256GB Trade in 價$3,649 / 舊客Trade in價$3,249 (以 iPhone 13 256GB Trade in) 建議零售價:$7,699



512GB Trade in 價$4,899 / 舊客Trade in價$4,499 (以 iPhone 13 512GB Trade in) 建議零售價:$9,399



信用卡優惠

買 iPhone 14 除了用 Trade-in 價抵一點外,更可以在電器商使用指定信用卡付款,以賺取更多的回贈或折扣。憑恒生信用卡在蘇寧簽賬,可賺取額外高達$1,160 Cash Dollars / 192,000 yuu 積分;使用 DBS 信用卡在豐澤買 iPhone 14/iPhone 14 Plus 有高達 $650 優勢,如買 iPhone 14 Pro/Pro Max 即有 $450 優惠;用滙豐信用卡在衛訊簽賬,即有高達 $550 簽賬回贈。