家電優惠｜豐澤和百老匯網店都推出家電產品優惠，而且使用指定信用卡或輸入優惠碼，更有折上折優惠。精選 30 件家電，包括空清機﹑電視﹑吸塵機﹑廚房電器等，低至24折。



豐澤9月家電狂賞

由即日起至 9 月 30 日，豐澤網店舉行「9月家電狂賞」，推出空氣清新機﹑吸塵機﹑洗衣機﹑氣炸鍋﹑咖啡機﹑廚師機﹑雪櫃﹑電飯煲﹑飲水機的優惠，最低 24 折。同時，只要輸入優惠碼「SEPSALE」，消費滿 $2,000 即減 $100；滿 $3,000 即減 $150；滿 $4,000 即減 $250。

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百老匯中銀信用卡優惠

由即日起至 10 月 31 日，在百老滙門市或網店以中銀銀聯雙幣信用卡或 BoC Pay 簽賬滿 $2,000～$4,999即現金回贈$100；$5,000～$7,999即現金回贈$250；$8,000以上即現金回贈$450，活動期內最高可獲$900現金回贈。用中銀銀聯雙幣信用卡每月累積簽賬滿 $10,000，再可享額外 $200 現金回贈，活動期內最高可獲 $400 現金回贈，兩個回贈合共可賺最多 $1,300。

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另外，百老匯網店現時用中銀信用卡消費，多款產品有折上折優惠，低至 6 折。LG﹑Sony﹑TCL 的 4K 電視優惠非常吸引，正想入手的話，可以等 10 月消費券購買心水產品。

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