AirPods Pro 2 剛推出，部分果迷覺得新耳機的功能沒太大升級，所以決定留守 AirPods Pro 1。而 iOS 16 新增的「個人化空間音訊」，正好可以提升音質和升級杜比全景聲，再加上前期買耳機的「聲音問題的維修計劃」，AirPods Pro 再戰多 1～2年也沒有問題。



個人化空間音訊

iOS 16 升級了「個人化空間音訊」的功能，可以利用 iPhone 上的前置 Face ID 「原深感測」相機，掃瞄用家的耳朵，令「空間音訊」的效果更個人化。有網民設定完後表示，睇戲覺得音質提升極大，有如換了一隻新耳機一樣，反而聽歌就不一定開， 因為有機會破壞本身的混音效果。

要留意的是，這功能只能配搭支援 Face ID 的 iPhone使用。

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👇👇iOS 16 空間音訊設定教學👇👇

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1）更新完 iOS 16 後，在「設定」點選 AirPods 設備名稱



2）點擊「個人化空間音訊」後，開始使用 iPhone 相機掃瞄耳朵形狀，設定「空間音訊個人化」



3）開始設定「個人化空間音訊」，再利用 Face ID 掃瞄臉部正面，如設定 Face ID 一樣



4）隨後，分別用 iPhone 掃瞄左右耳，只要把 iPhone 的前置鏡頭，分別對準左／右耳，頭部再輕微轉動，拍攝耳朵的三個角度



5）完成測試後，可以在「設定」＞「個人化空間音訊」中，測試空間音訊的效果



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AirPods Pro 聲音問題的維修計劃

另外，只要在 2020 年 10 月前買到的 AirPods Pro，如發現有劈嚦啪喇聲或干擾聲﹑「主動消噪」功能運作異常，就可以在 Apple 免費維修，而且有效期限為自裝置首次零售銷售當日起計 3 年。配合以上兩個方法，手中的 AirPods Pro 的確有可能再戰多一會兒，未必一定要換新一代。