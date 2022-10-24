世界盃2022｜為世界盃直播做好準備！4台室內9大熱點5G速度比併

5G 睇波｜眨眼來到 2022 年，四年一度的足球盛事「世界盃」又來了！今年度的世界盃的一系列賽事將在中東卡塔爾進行，不少賽事在香港的晚上 6～7 時就開始，港人不需要捱更抵夜睇波，然而這個時間卻撞正下班、晚飯時間，有時要 OT 更未必能趕回家捧心水愛隊。CSL 為了令大家可以順暢地欣賞到世界盃直播，已經特別加強了整個流動網絡。



幸好 5G 流動網絡在香港已經相當普及，即使不在家中都能夠以手機高速兼高清睇波！我們今次就走訪港九新界 9 個室內的熱門商場、看看在各大 Food Court 不同電訊商的上網表現。

目前的 5G 網絡，下載速度可以達到 100Mbps 以上，即使要串流 4K 高清的直播影像，都一樣沒有問題，其中 csl 的網絡在絕大多數的室內試點都可以輕鬆得到 300Mbps 或以上的下載速度。（蘇煒然 攝）

四大電訊商室內9大熱點5G速度比併

是次的試點遍佈港九新界，它們分別為：太古城、沙田中心、青衣城、海港城、圓方、德福廣場、iSquare 國際廣場、K11 Musea 以及 PopCorn。

【1】太古城

首先我們就來到太古城 2 期 B1 層的 APITA Food Court，此處除了有屋苑人客，午餐、晚餐的用餐時段都會吸引百貨公司的職員前來用餐，是區內一大人流熱點，相信年尾球賽開始時都會是一聚腳熱點。

雖然此處位處地底，但四個電訊商都錄得不俗的上、下載速度，平均都有達到 250Mbps，其中 CSL 的下載速度更突破了 400Mbps 關口，上網睇片都相當流暢。

【2】沙田中心

位於幾大屋苑交界位置的沙田中心，商場內食肆林立，更有大型快餐店以及火鍋店進駐，年尾約齊三五知己邊食邊睇波都是一個不俗的選擇。

於此處以 CSL 以及電訊商 B、C 兩間的網絡表現較為佔優，CSL 更得出超過 300Mbps 的下載速度，唯獨電訊商 A 一間的表現較差，下載速度只有不足 80Mbps，連 4G 的理論值都未能突破👇👇👇

【3】青衣城

作為青衣的交通交匯點，青衣城除了是附近居民的購物熱點，其每層圍繞中庭位置都有大量食肆，中庭地下就是酒樓，同樣是與好友聚集睇波、用餐的好地點，但由於「一路到頂」的新式商場設計，對於電訊商的發射設備鋪設就形成挑戰。

在青衣城內的測試可見幾間電訊商的網速都不太理想，電訊商 A 的下載速度更跌至 10Mbps 以下，其餘的兩間都未能突破 100Mbps，唯獨 CSL 一間的下載速度可以直上到 265Mbps👇👇👇

【4】圓方

位於九龍站上蓋的圓方 Elements 商場，最主要的餐廳圍建於溜冰場四周，在用餐時可以一邊欣賞溜冰人士的美態放空，亦是一件美事；但亦由於溜冰場地的設計使然，其用餐地的設計與青衣城類似，對網速都會有一定影響。

在溜冰場旁進行測試，四台當中只有 CSL 的下載速度可以突破 200Mbps，其他三間電訊商中的兩間連 CSL 的 10％ 速度都未有，較好表現的電訊商 B 亦只得 55Mbps 的下載速度👇👇👇

【5】德福廣場

下站我們來到位於九龍灣的德福商場，其集合了來自九龍灣地鐵站以及周邊屋苑的人流，經常人丁暢旺，位於二期位置的新美食廣場 Food Deli 更是不少人的用餐地點選擇。

四大電訊商中，只有 CSL 在此處可以獲得合理的 5G 網速，其餘三間都未能得到 100Mbps 水平，如果用於串流的話恐怕會影響穩定性👇👇👇

更多測速結果👉👉👉世界盃2022｜趕緊返屋企想睇波點算好？7大車站熱點5G速度比併

【6】PopCorn

位處將軍澳地鐵站上蓋的 PopCorn 商場，同樣有自己的 Food Court，集中多間價錢實惠的餐廳選擇，人流較為分散，勝在可以慢慢食，有球賽時坐久一點都不會感到尷尬。

不過要流暢睇波，對於電訊商的選擇都有一定要求，事關在此進行測試，就只有 CSL 可以 300Mbps 以上的高速上網，其餘三間電訊商的下載速度平均只有 60Mbps 水平👇👇👇

【7】海港城

最後三站來到尖沙咀的著名商場，首先就有海港城，其美食廣場 Cooked Deli 位置就處在商場外圍，可以看到海景但食物的價錢不會太貴，而且在晚間人流不算多，如趕不及回家，安坐於此用餐再睇波是一個值得考慮的地方。

此處的地理環境可同時接收到室內／室外的訊號，但四間電訊商中，只有 CSL 可以突破 200Mbps，另外電訊商 C 就連 100Mbps 都未能做到👇👇👇

【8】iSquare國際廣場

較貼近尖沙咀中心地帶的 iSquare，佔地面積寬敞，人流不算多，圍繞中庭位置亦有不少中價位食肆選擇，在附近下班後都可以考慮在此安頓睇波。

四間電訊商在 iSquare 的表現都令人滿意，全都可以接近 200Mbps 水平的高速進行下載，不過 CSL 的表現仍然領先，下載速度足足有 364Mbps👇👇👇

【9】K11Musea

最後就來到結構最為複雜的 K11 Musea，其位於地底一層的 Food Playground 環境清靜舒適，四周有輕食店以及咖啡店，邊坐下嘆咖啡邊睇波未嘗不是賞心樂事。

雖然位處地底，但四間電訊商在 K11 Musea Food Playground 的網部表現都令人滿意，全都可以超過 200Mbps 水平的高速進行下載，電訊商 A 及 CSL 更是遙遙領先，而 CSL 在此更做出 780Mbps 下載的極佳成績👇👇👇

想睇盡今年64場世界盃賽事直播？

立即到 csl / 1O1O 申請指定服務計劃*，即可享 Now E 2022 足球盛事通行證一張連 20GB 5G 本地數據 (每月10GB，共2個月)，投入足球盛事！

> 立即聯絡 WhatsApp 專員：https://bit.ly/3SNljE1

* CSL 獲邀客戶購買iPhone 14系列淨機或選用指定5G月費及iPhone 14系列組合服務計劃並簽訂24個月承諾期或以上，可享Now E 2022足球盛事通行證服務及20GB 5G本地流動數據據 或 享免12個月Restart 3.0換機服務禮遇二選一。有關服務條款及細則如下：https://bit.ly/3efHnIL