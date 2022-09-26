特區護照續期／換領 免預約、證件相 3分鐘完成手續！2022年最新實測｜自從政府公布0＋3的最新機場入境政策之後，不少港人磨拳刷掌準備瘋狂出國旅行，不過當準備訂機票之際卻發現passport／特區護照卻到期。雖然可以網上直接申請、或預約，但不是死網，便是預約期推到很後。其實記者建議還有另一個方法，不單不需要預約、沒有每日限制，亦不需要準備證件相。記者更在這幾天實測這方法，真的不太需要排隊，3分鐘就完成申請，非常便利。



要為香港特區護照續期／換領，除了網上預約或郵寄之外，最多人用的方式相信是網上直接申請。可是最近因為太多人同時需要申請，搞到網上申請網站死機，又不知何時才可以申請到。其實還有方法可以毋須預約、又不需要準備證件相，甚至忘記帶舊特區護照都可以walkin申請，這便是利用「自助服務站」申請。記者剛好本特區護照於今年9月到期，就實測一下利用「自助服務站」申請是否那麼便利！

想更換特區護照十分方便，除了網上預約外，直接walkin「自助服務站」都可以辦利續證手續，又快又方便。（林勇攝）

本港有8個自助服務站，今次記者一早9時就去了元朗入境處的自助服務站，原本還以為需要排一陣隊，誰知道「只得小貓三四隻」，幾乎不需要排隊就可以直接申請。

👇👇利用自助服務站申請續期特區護照步驟（2022年9月版本）👇👇

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👉2022特區護照懶人包｜網上申請／續領／預約取證教學 3分鐘搞掂

1. 先將智能身份證放入右邊卡槽，如晶片太舊未能讀取便使用上方的掃描器掃描證件。



2. 然後將手指放在右方指紋掃描器上確認申請人身份。



3. 選擇更換多少頁的特區護照（一本32頁，有效期為10年的護照的收費為$320、48頁$460、16歲以下人士有效期為5年，32頁護照費用是$160、48頁護照$230）。然後再選擇即時拍攝相片，或掃描相片（如自己已準備）。



4. 因為記者沒有任何準備，選擇了即時在自助機上拍攝。



5. 會有3次拍攝機會（每次3張），在這些拍攝出來的相片中選擇一張自己最喜歡的。



6. 然後輸入自己的聯絡電話號碼。



7. 輸入可聯絡得到的email或住址，記者今次就選擇輸入email。



8. 輸入完email／地址後，便可以選擇在哪8個入境處取回證件。



9. 完成輸入資料後，便在下方簽署作實。



10. 檢查輸入的所有資料有沒有錯誤，點按「確定」。



11. 選擇付款方式，除了EPS及八達通外，近年亦加入了不少新的付款方式，如PayMe、AlipayHK、WeChatPay、Tag&Go、BoCPay及TnG。



12. 不過大家要留意，消費券是不能用於申請證件上使用。



13. 記者今次就用PayMe付費，只需要打開手機app，然後直接掃QR Code便完成付費，非常方便。



14. 完成以上步驟都只是大約3分鐘左右，取得收據後便可以根據收據上所寫的日期回來選擇的地方取證。



15. 記者就大約只需一個星期，7個工作天左右便可以回來取證，記得帶回原本舊證，以及本人親身取證（如需要代取需要填寫授權信）。



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全港8個服務站位置

* ﻿灣仔告士打道了號入境事務大樓4樓 （8台自助服務站）

* ﻿中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓 (2台自助服務站)

* 藍田匯景道 1-17號匯景花園匯景廣場第2層（5台自助服務站）

* ﻿沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓（3台自助服務站）

* ﻿火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407 號舖位 (3台自助服務站)

* ﻿元朗橋樂坊2號元朗政府合署 1樓 (4台自助服務站）

* 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓(4台自助服務站)

* 九龍尖沙咀金巴利街二十八號地下(4台自助服務站)