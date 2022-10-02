Mercedes Benz EQE 350+試駕｜Mercedes Benz自從推出Mercedes-EQ系列電動車之後，不斷推出新款，非常積極推動新電動車，包括入門版EQA、7人SUV EQB之外，就輪到今次試駕的4門電動房車 EQE 350+。



聽聞很多Benz車迷都非常期待這新車，早前一開訂今年配額已經訂滿，如果現在才訂就已經2023年下半季才可收車，相當火熱。究竟今次新車 值不值得買呢？先看看基本資料，今次EQE 350+ 終於不像EQA、EQB入門車用油改電底盤，而是用上之前EQS一樣，專門為電動車設計的底盤。無論車頭鬼面罩，同車身線條，甚至內籠配備等都有著EQS的影子，感覺就是EQS的「縮細小小」版本。

👉Mercedes-Benz EQB七人電動車試駕｜歐式SUV 52.9萬值得入手嗎

Mercedes Benz EQE 350+（林勇攝）

聽EQE這名字是否覺得這新車係是E-Class的電動版呢？官方就指EQE與E-Class沒有關係，甚至比E-Class更加sporty及高科技感。一入車內龐就會發現與EQS同樣非常科幻感的設計。包括12.3吋 OLED 數碼儀錶板 以及12.8吋中控台屏幕，與以往的傳統的E-Class很不同。另外，車身亦比E-Class更大：車身全長達4.946m、闊2.103m，而軸距都長達3.12m，無論內外都比E-Class更寬闊。性能方面，它擁有292ps馬力、565Nm 峰值扭力，0-100km/h加速只需6.4s，比起入門版E-Class馬力高出很多。

👉Audi e-tron 50 quattro試駕｜70萬有找入門級SUV抵玩過電油車

Mercedes Benz EQE 350+車身細節👇👇

當然還可以另外加錢升級Premium Package，包括有Burmester音響、手機無線充電、360cam、多個安全駕駛系統以及自動感應路面與調節高度的氣壓懸掛系統等。最有趣既當然就係中控台屏幕既指紋解鎖，用來紀錄車主設定。車身以三廂式的設計，尾廂容量都幾深幾大，擁有430L容量，放多幾件大型行李都沒有問題。

👉Hyundai IONIQ 5電動車試駕｜科幻型格V2L超實用，但值不值得買？

軚盤的撥片與其他電動車一樣都可以設定三級電量回收等級，包括 D、D-、D+還有D Auto模式，當長按撥片便會自動轉至D Auto模式。當我轉換D Auto模式後，車便會自動因應與前車的距離調節回收力度，駕駛習慣後 D Auto自動回收力度十分線性，亦不會太「chok」，幾乎毋須踩brake全程駕駛，習慣了D Auto模式實在是不能回頭。EQE 350+包括有節能、舒適、運動同個性化模式，當轉換運動模式時一踏電門加速爆發力就立刻到來。

Mercedes Benz EQE 350+車內配飾👇👇

+ 4

續航力以及充電速度如何？EQE 350+ 電量容量 90.56kWh，續航力超長，最多可以行654km （WLTP），更比Tesla Model S Plaid的續航力更強（637km）。另外，新車對應100kW直流快充，31分鐘就可以充滿8成電。

EQE 350+售價又如何呢？一換一賣$799,000，雖然比起六十餘萬的E-Class貴少少，但無論後座闊度，馬力以及增加多方面的高科技配備，都算是頗吸引的四門房車，感覺比E-Class更高「性價比」。

其實EQE除了350+外，還有更大馬力、雙摩打四驅 4MATIC系列，擁有476ps 530km續航力AMG 43 4MATIC，以及擁有625ps 525km續航力AMG 53 4MATIC。不過售價就貴一大截，分別就賣139萬8000以及168萬9000，果然是一分錢一分貨。

尾廂有近430L空間算大。

記者試完EQE，無論駕駛感以及乘座感都能帶給的驚喜的感覺。加上用專為電動車設計既底盤，後座中軸位非常平坦，真係好岩當家庭車來用。不過要講EQE唯一缺點，就是後座背塾同脾位角度較窄，如果有肚腩的乘客就會坐得不太舒服。

無論與E-Class及EQS相比較下，這車的性價比非常高，如果想找一架坐得舒適的家庭4門電房車EQE是一個不錯的選擇。

👉 電動車｜18區停車場充電站位置一覽 電動車主必備（2022年版）