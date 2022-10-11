iOS16.0.3升級｜iPhone 14 系統由剛推出至今，被用家發現多個 bugs，Apple 最近發布 iOS 16.0.3 更新，一口氣修正了 4 個錯誤，當中更有 3 個是針對 iPhone 14 系列手機。即使 iOS 16.0.3 沒有加入新功能，但光是問題修復已值得用家更新，特別是 iPhone 14 系列用家。



今次的更新中，主要修正 iPhone 14 系列的錯誤，如開相機和來電通知的延遲，而即使是 iPhone 8 或以上型號的用家，也建議更新。現時 iOS 16 有一個 bug 是當收到形式不正確的 email 時，「郵件」App 會在開啟時出現當機（hang機）問題，而 iOS 16.0.3 能修復這錯誤。

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iOS 16.0.3更新（iPhone 截圖）

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iOS 16.0.3 更新內容：



1）修正來電和 App 通知在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上可能會延遲或未能傳送錯誤；



2）修正在 iPhone 14 型號上進行 CarPlay 電話通話時，咪高風音量可能過低錯誤；



3）修正iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上的相機啟動或切換模式可能過慢錯誤；



4）修正收到形式不正確的電郵後，「郵件」會在啟動時當機錯誤



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資料來源：MacRumors