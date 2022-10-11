MSI秋季狂賞2022｜電競／文書手提電腦消費券優惠　最高減$10,000

MSI 舉行「秋季狂賞」活動，實體店和官網同步推出手提電腦優惠，由高效的旗艦級電競手提電腦，到實用輕薄的文書機都有折扣，最高更激減 $10,000！實體店和官網都支援消費券支付，加上特惠優惠可以讓你輕鬆換新機。



由即日起至 10 月 23 日，MSI 實體店和官網多達 14 款電競和文書手提電腦優惠，除了折扣外，買各型號的手提電腦或有贈品附送，如保護袋﹑滑鼠﹑滑鼠墊等（依購買通路及產品型號而異，實際贈品請洽店員）。RTX 3070Ti 電競手提電腦萬4蚊有找，更可用消費券支付。

平玩藤原浩聯名限定版機

今次 MSI 「秋季狂賞」活動，減價最高的機就是 Creator Z16 藤原浩聯名限定版，配有 11代 i9 CPU+RTX 3060 GPU，在筆電外蓋與鍵盤掌托處加入指標性的閃電 logo，再加上星空霧黑質感的纖薄機身，折後價只需 $17,999，可說是優惠活動的 CP 值首選手提電腦。不論是文書，還是電競需求都能滿足。

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