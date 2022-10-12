Amazon Prime Early Access｜Amazon Prime Day提前舉行搶購優惠活動，由 10 月 11日下午 3 時開始，連續 48 小時推出「Amazon Prime Early Access Sale」折扣，擁有 Amazon Prime 會員的話，就可以提早在 Amazon 入手會員限定的折扣產品。



一如以往，Amazon Prime 優惠中，耳機﹑Router﹑SSD﹑電動牙刷等的減價最吸引。如果沒有 Prime 會員的話，只要重新申請一個 Amazon 會員帳號，就有免費 30 日的 Prime 資格，可以享受 Amazon Prime Early Access 優惠。（申請Amazon會員方法在文末）

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寄香港免運費

在 Amazon 網購，特別是美國地區的 Amazon，部分產品能提供免運費直到香港的服務。只要在帳戶地址中，不使用集運地址，改用回香港的收件地址，就能在個別產品中，看到有沒有免運費優惠。在 Amazon 網購，運費是非常重要的一點，就算產品比香港便宜，但也有機會因為運費令其不划算，在付款時必定要先睇清楚。

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