推出 iPhone 14 系列後，Apple 其他新產品有傳將在 10 月尾公布，而且不會舉行發布會，而是改由新聞稿形式公布，不過亦無阻果迷期待今年度最後的新品發布。外媒預測，Apple 10 月有機會推 6 款新品，包括 M2 Pro／Max MacBook Pro。



新MacBook Pro

Apple 在 6 月推出首款 M2 MacBook 後，彭博預測將在 10 月推出升級版的 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 MacBook Pro，進一步提升圖像處理能力，有機會提升到最高 10 核CPU﹑20核 GPU﹑48GB RAM（Pro）／最高 10 核CPU﹑40核 GPU﹑96GB RAM（Max）。機身就沒有太大改動，同樣有 14 和 16 吋選擇。

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彭博預測將在 10 月推出升級版的 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 MacBook Pro

M2 Mac mini

自 2020 年推出 M1 Mac mini 後，終於也要在 Mac mini 上升級 M2 芯片，今次傳有 M2 和 M2 Pro 兩個選擇，其他的設計不會有太大改動，主要是升級芯片規格。

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新 iPad Pro

同樣是升級 M2 的 iPad Pro，彭博爆料 Apple 會重新設計 iPad Pro 的機背，改為全玻璃後蓋，同時將會首次支援無線充電，以及反向無線充電，可幫 iPhone﹑AirPods 等設備充電。

iPad 10 傳聞渲染圖

iPad 10

比起以上的新品，iPad 10 的傳聞較多也更多人關注，有傳會保留機底位置的 Home 掣，上下仍有黑邊框，而且不會使用 M 系列芯卡，而是改用 iPad Air 的 A14 芯片。同時，機身會放棄圓邊設計，改用 iPad Air 的方角設計，更將 Lightning 改用 USB-C 接口。

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新 Apple TV／Mac Pro?

從 Apple 近兩年的營收報告中看到，Apple TV訂閱服務有增長，因此有消息指會更新 Apple TV 產品，升級 A14 芯片和4GB內存，可能是進一步推動 Apple Arcade 的訂閱人數。而近年Apple陸續把產品過渡去Apple Silicon，現在也只有 Mar Pro 是唯一沒有 Apple Silicon 規格的 Mac 機，因此今年有機會將看到新全規格的 Mac Pro。

資料來源：9to5mac