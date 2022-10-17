Apple 10月新品｜M2 Pro MacBook Pro／新iPad Pro等6大新品傳聞

撰文：陳錦洪
出版：更新：

推出 iPhone 14 系列後，Apple 其他新產品有傳將在 10 月尾公布，而且不會舉行發布會，而是改由新聞稿形式公布，不過亦無阻果迷期待今年度最後的新品發布。外媒預測，Apple 10 月有機會推 6 款新品，包括 M2 Pro／Max MacBook Pro。

新MacBook Pro

Apple 在 6 月推出首款 M2 MacBook 後，彭博預測將在 10 月推出升級版的 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 MacBook Pro，進一步提升圖像處理能力，有機會提升到最高 10 核CPU﹑20核 GPU﹑48GB RAM（Pro）／最高 10 核CPU﹑40核 GPU﹑96GB RAM（Max）。機身就沒有太大改動，同樣有 14 和 16 吋選擇。

👉Apple不附送充電器被重罰1.5億！巴西法院：似想賺多啲錢多過環保

彭博預測將在 10 月推出升級版的 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 MacBook Pro

M2 Mac mini

自 2020 年推出 M1 Mac mini 後，終於也要在 Mac mini 上升級 M2 芯片，今次傳有 M2 和 M2 Pro 兩個選擇，其他的設計不會有太大改動，主要是升級芯片規格。

👉日本自由行必裝5大實用App｜Plan最新行程／翻譯商品資訊無難度

新 iPad Pro

同樣是升級 M2 的 iPad Pro，彭博爆料 Apple 會重新設計 iPad Pro 的機背，改為全玻璃後蓋，同時將會首次支援無線充電，以及反向無線充電，可幫 iPhone﹑AirPods 等設備充電。

iPad 10 傳聞渲染圖

iPad 10

比起以上的新品，iPad 10 的傳聞較多也更多人關注，有傳會保留機底位置的 Home 掣，上下仍有黑邊框，而且不會使用 M 系列芯卡，而是改用 iPad Air 的 A14 芯片。同時，機身會放棄圓邊設計，改用 iPad Air 的方角設計，更將 Lightning 改用 USB-C 接口。

👉日本旅遊SIM 2022｜無限數據低至10蚊日！精選5張日本抵用旅遊SIM

新 Apple TV／Mac Pro?

從 Apple 近兩年的營收報告中看到，Apple TV訂閱服務有增長，因此有消息指會更新 Apple TV 產品，升級 A14 芯片和4GB內存，可能是進一步推動 Apple Arcade 的訂閱人數。而近年Apple陸續把產品過渡去Apple Silicon，現在也只有 Mar Pro 是唯一沒有 Apple Silicon 規格的 Mac 機，因此今年有機會將看到新全規格的 Mac Pro。

資料來源：9to5mac

Apple
Apple產品
iPad
ipad pro
MacBook Pro
Gadgets