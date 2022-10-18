一田購物優惠日2022｜網店限定優惠　家電／戶外用品30件劈價推介

一田購物優惠日在網上率先舉行，多達 2,999 款貨品最低以1折出售，而 eShop 由即日起到10月30日，進行網上預售，除了在門市常見的百貨﹑超市產品，更有各款家電折扣！



一田 eShop 購物優惠

只要是 YATA-Fans 會員，在 eShop 單次折實買滿 $1,500 或以上，就額外送 $50 電子優惠券，單一訂購滿 $1,000 更免運費。一田 eShop 購物優惠包含多類型的產品，今次集中分享家電類優惠，如 Dyson V15 Detect Total Clean 吸塵機減 $1,100﹑LG 50 吋 4K 電視減 $2,400﹑Bosch 8KG 洗衣機減 $3,000，更接受 Tap&Go﹑BoC Pay﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK 消費券支付。

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另外，豐澤網店由即日起至10月31日，推出戶外用品快閃優惠，戶外音響﹑煮食用具﹑照明用品﹑投影機等低至 42 折。天氣開始轉涼的日子，正好添置裝備準備去露營﹑車中泊﹑野餐。

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