我們時不時就會在不同的渠道得知有人因受騙而損失金錢，個別騙案的損失金額甚至數以億計港元。本年1至9月，警方共接獲19,444宗詐騙案件，較2021年同期增加5,524宗（上升百分之40），涉款超過33億港元。



未嘗身陷騙案的你，可能以為自己不會輕易受騙，但人總會有脆弱的時侯，騙徒往往會針對人性的弱點、加上心理操控技倆設局，以下是四個流行騙案中，經常被騙徒乘虛而入的人性弱點。

《恐懼．墮入電話騙案》

在假冒官員電話騙案中，騙徒假扮內地執法人員致電受害人，聲稱受害人在內地犯法，要求受害人支付金錢作保證金，或交出網上銀行賬戶號碼及密碼作調查之用，並會威脅受害人若拒絕合作，便會作出拘捕。在恐懼驅使之下，受害人往往相信騙徒就是內地執法人員，最終損失大筆金錢…

其實「假執法人員」、「假案件調查」、「假拘捕令」、「假程式」都只是騙徒令你深陷恐懼的伎俩，千萬不要相信！ 否則你的下場將會是「聽一個電話，輸掉全副身家」…

《無知．墮入刷單騙案》

在刷單賺佣求職騙案中， 騙徒會利用「高薪厚職」、「無需經驗」、「彈性工作」等字眼作招徠，透過社交媒體發放招聘廣告， 聲稱只要在購物網站將貨品放入購物車截圖，然後將截圖發給騙徒，再將購物金額轉賬到指定的個人銀行賬戶， 就可以賺取佣金並獲退回購物金額。無知的求職者，往往相信不勞而獲的工作機會竟然自動揾上門…

在起初的交易，騙徒會兌現承諾，將佣金及購物退款轉賬到受害人的賬戶。取得受害人的信任後，騙徒會指示受害人執行大額刷單任務，當受害人墊支大筆購物款項後，騙徒便逃之夭夭。各位想不勞而獲的求職人士，想揾快錢？小心自己中伏都唔知！

《寂寞．墮入網戀騙案》

在網戀騙案中，騙徒會在社交媒體中扮成俊男美女結識受害人，然後對受害人噓寒問暖，最後攻陷其寂寞的心，並與受害人發展成網上情侶。

之後，騙徒會以不同藉口向受害人苛索金錢，例如送名貴禮物給受害人但需要繳交關稅；家人身患絕症需要醫藥費；自己出現財務危機急需現金週轉，但騙徒在金錢到手後就再無音訊，所有網上甜言蜜語及藉口都只是騙徒令你墮入網戀騙局的伎倆，千萬不要相信！ 否則你會「妄戀一個騙徒，賠上一生積蓄」!

《貪心．墮入網上投資騙局》

在投資騙案中，騙徒會自詡投資達人，透過社交媒體結識受害人。騙徒會向受害人推介虛假投資應用程式，聲稱自己掌握程式的升跌規律，或有內幕消息，受害人只要跟隨騙徒提供的貼士在程式內投資， 就會有所斬獲。在騙局初期，騙徒會讓受害人獲利，並把利潤轉賬到受害人的銀行戶口。在貪心驅使下，受害人會變得財迷心竅，繼而孤注一擲，以搏取更高利潤…

最後當你想取回累積的投資本金和利潤，程式的「客戶服務員」會諸多理由拒絕，最後令你「贏粒糖，輸間廠」。奉勸各位想以小搏大的人士；若有必勝投資，為何要與你分享？

反詐騙協調中心（ADCC）於10月展開新一浪防騙宣傳活動《喜怒哀「落」》，為大家剖析騙徒在電話騙案、網戀騙案、投資騙案、求職騙案中使用的心理技巧，及其他行騙伎倆。

https://www.adcc.gov.hk/zh-hk/emotional-tolls.html