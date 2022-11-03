Brother全新多合一彩色噴墨打印系列　更平更快、A3尺寸輕鬆印

雖然今時今日智能手機已成為人們生活的一部份，但實體文件的打印還是不可或缺。在近年的疫情下掀起的在家及辦公室混合工作新模式，令不少人也想在家中設置一部打印機以便處理不同文件的打印需要，特別是很多在家工作的自由創作者或設計師更需要用到 A3 打印及掃描，以處理日常工作中的草稿、設計圖等。



不過要添置一部多功能 A3 打印機最怕是它龐大的體積，幸好現在已經有廠商將 A3 打印技術加入到更平價、更小巧的機型，例如連續 13 年全港銷量 No.1 的打印機品牌 Brother，最近就推出了全新的多合一A3 彩色噴墨打印機系列，可以提供 4 合一功能，但同時更平價、更小巧，即使長期裝設在家中或辦公室都不會佔用太多的空間，完全迎合香港辦公人士的需求。

A3 尺寸多用途打印選擇

對比傳統的 A4 紙本打印，A3 尺寸的文件可以提供更高的可讀性，辦公人士在處理商務文件如報表時自然更得心應手，而對於自由創作者、設計師而言，A3 尺寸更是為他們提供了更大的創作空間，一部多功能合一的 A3 打印機就正好迎合他們需要。

Brother 最新推出的 A3 多功能彩色噴墨打印機系列，全部配備彩色觸控式螢幕、無線連接、流動打印及 A4 自動雙面打印等基本功能，另外四機亦同時支援 A3 打印等進階功能，用戶可以按需要選擇不同型號，分別有：

MFCJ3940DW（零售價：HK$3,098）

－支援 A3 彩色打印 / 掃描 / 影印 / 傳真

－全 A3 自動雙面功能（打印 / 掃描 / 影印 / 傳真）

MFCJ3540DW（零售價：HK$2,598）

－支援 A3 彩色打印 / 掃描 / 影印 / 傳真

－A3 自動雙面打印

MFCJ2740DW（零售價：HK$2,398）

－支援 A3 彩色打印 / A4 彩色掃描 / 影印 / 傳真

－全 A4 自動雙面功能（打印 / 掃描 / 影印 / 傳真）

MFCJ2340DW（零售價：HK$1,798）

－支援 A3 彩色打印 / A4彩色掃描 / 影印 / 傳真

－A4自動雙面打印

具備全 A3 自動雙面功能的 MFCJ3940DW 以及全 A4 自動雙面功能的 MFCJ2740DW，皆擁有市場罕見的 100 頁多用途載紙盤及可容納 500 頁紙的特大紙匣，除了可以減少換紙頻率之外，這兩個型號都支援最長 1200mm 的橫額打印，讓自由創作者、設計師在打印創作時可以擁有更大的彈性，不需要尋求坊間印刷店的幫忙都可以獨力在家完成打印自己滿意的作品。

成本低廉、打印高質又快捷

以往的噴墨打印機，予人速度慢、成本高的負面印象，然而 Brother 新一代 A3 多功能彩色噴墨打印機系列就沒有這個問題，它們可以使用 Brother 的高容量 InkBenefit 墨盒，黑色打印頁數可高達 3000 頁印量*，而彩色打印則有 1500 頁印量*，用在墨水耗材上的成本自然可以節省不少。另外，打印機的快乾水性顏料墨水更以高黑色密度和逼真的色彩提供超卓的打印品質。

新一代 A3 多功能彩色噴墨打印機系列採用 Brother 的專利打印晶片，利用獨家嶄新的 Maxidrive 雙重壓電系統技術，令墨水以高壓發射、這大大提高了打印品質及速度，同時亦延長了打印機的使用壽命。

此系列黑白及彩色的首頁列印時間（FPOT）為 4.4 秒#，以每分鐘打印量計算，不論黑白及彩色打印都可以每分鐘打印出 28 頁^，速度冠絕同型打印機種，確保用家花更少的時間等待列印。

便捷手機控制、隨時打印

Brother 全新 A3 多功能彩色噴墨打印機系列吸引之處，除了打印、掃描、影印及傳真功能外，同時支援無線網絡及流動打印。

只要透過專用手機 App《Brother Mobile Connect》，以無線網絡連接打印機，無論在哪裡都可發送文件至打印機，或掃描需要打印的文件，然後一按即印，家人、朋友或公司訪客有緊急文件需要即時打印，都可以極速處理。另外，用戶更可以透過手機App查看墨水用量及即時購買，節省不少時間。

更多產品資訊:https://www.brother.com.hk

查詢電話: 3781 0500

*墨盒容量根據 ISO/IEC 24711計算得出

#根據ISO/IEC 17629計算得出

^根據ISO/IEC 24734計算得出