正式進入冬季，除了將薄衫、短袖衫收入衣櫃換季，冷氣機亦都開始進入「冬眠」期，接下來幾個月都應該不會再碰它了。但最近「台電」facebook page「台電電力粉絲團」就教路說，在冷氣機休眠前，有5步清潔保養，否則明年夏季重新開機，分分鐘會機身發霉，需要花無聊錢清潔事少，更有機會令冷氣機的使用壽命縮短！



冷氣冬眠前保養5步驟

01｜完全關閉電源



平時冷氣會以搖控器關機，但如果超過1個月不再用，建議關掉機身上的實體開關，有插蘇的就拔除，沒插蘇可關電表位供電掣。掹電掣更重要一點是防止在清潔時發生漏電、觸電意外。

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如果超過1個月不再用，建議關掉機身上的實體開關。

02｜清潔面板及冷氣外部



部分人可能以為，洗隔塵網要用清潔液，但專家教路原來只要用清水就足夠。建議將冷氣機機面裝飾用的塑膠料框架拆下來，以抹布擦拭乾淨外殼及出風口葉片上的灰塵，再以抹布沾濕擦一擦，留意做之前要確保已完全關閉電源。有時機身已上死在牆上，需要直接清潔，就記得要準備垃圾袋，以透明膠紙將它貼係冷氣左右兩邊，以防污水弄污家居。

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03｜洗冷氣機金屬片



想更徹底清潔冷氣機，可以連機內的金屬片一拼進行清潔。除了購買冷氣機泡沫清潔劑外，亦可用較盈的清潔劑，如藍威寶，裝入噴壺中噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。

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04｜清洗隔塵網



用清水或中性清潔劑洗隔塵濾網，留意有些隔塵網表面有抗菌物料，所以不建議大力刷，洗淨後一定要陰乾、風乾，絕不要放在陽光下曬，會令濾網的膠框變型、變脆。

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05｜開啟送風模式



完成冷氣機各部清潔後，再重新接駁電源，不要開冷氣，改為開送風模式由它空轉1、2小時，將殘留在冷氣內的所有水氣都吸乾，最後再關機，如此一來就能避免內部機件因濕氣而發霉，延長使用壽命。

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重新開機前再洗一次

《香港01》科技玩物頻道曾訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，了解有關正常洗冷氣機隔塵網的方法。原來夏天正常使用期間，要一至兩個星期就清洗一次。除了過冬前洗一次，冬天完結首次開冷氣前，也建議清洗一次，以免閒置期間隔塵網已積聚過多灰塵。

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