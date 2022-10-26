Sony a7R V正式發布，新機上手試｜今年Sony最強旗艦無反a7R M5終於正式公布，今代雖然與以往的外表沒太大分別，可是在性能上可算是飛躍性加強，追求高終極高質影像的攝迷絕不要錯過。新機早前已經神秘到港，記者當然第一時間上手試玩，分享第一手感受。



上代a7R VI於2019年推出，其6100萬像素感光元件配上高速追焦功能，已成不少攝迷的寵兒。今代官方指無論性能及功能上都有著大幅的加強：同樣高質的6100萬像素CMOS、最新更快的BIONZ XR處理器、超強的AI追蹤、8級防震以及8K24p影片拍攝等功能，都是今代a7R V最大的賣點。

Sony a7R V性能比上代大幅進化（林勇 攝）

強化1｜AI處理器／主體追蹤

最新a7R V內置最新AI處理器，加入更強大的deep learning能力，大為提升主體偵測及追蹤對焦能力。以往只可對準人類面孔、眼睛對焦等，現在最新AI可追蹤整個人的身體，更對焦時加快而準。不單可以更準確辨認主體對焦，不易及到周圍的環境影響外，更加入更多樣物件偵辦追蹤，如動物、鳥類、昆蟲、火車、汽車、飛機等追蹤模式，對於不同用家拍攝時更有彈性。

AI智能追蹤不同物品

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強化2｜6100萬像素

新機配備最新6100萬像素背光或Exmor R CMOS感光元件以及性能大增的BIONZ XR影像處理器，不單擁有極高解像度，而且就在低光度下拍攝亦都可以拍攝出非常出眾的影像。ISO可擴展至102400，以及15級動態範圍。

6100萬像素CMOS配上新處理器，拍攝質素再度提升。（林勇 攝）

強化3｜機身防震升級

機內擁有高效陀螺儀，配合最新的運算程式，達至8級快門補償效果，可以有更穩定的拍攝及取景。

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強化4｜拍攝體驗再度進化

可拍攝8K 24/25p或4K 50/60p全片幅影片，而且影片中亦可即時追蹤主體，以及對應不少拍片輔助功能，如AF Assist、呼吸補償及focus map等。另外，機身屏幕首創4軸多角度轉向設計，如可反向機身旁或向上下反起，方便用家於不同場合取景。

（林勇 攝）

強化5｜更可靠的機身

廠方為新機重新設計其散熱系統，可以連續拍攝30分鐘8K影片都不會有過熱問題。加入最新防塵系統，當相機關上時快門同時關上防止灰塵入內，加上防水防塵機身設計，令a7R V成為非常可靠的拍攝伙伴。

散熱效能提升，可連續拍攝30分鐘8K影片都沒有問題。（林勇 攝）

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Sony a7R V機身細節👇👇

+ 4

記者就在會場中試玩a7R V，對它的兩大升級重點印象尤其深刻，首先它的AI追蹤十分強勁，無論是人物、動物、昆蟲、甚至巴士汽車及飛機都可以精準認出追蹤對焦，無論是影相或拍片都非常實用的功能。另外，新設計的反屏設計，不單可以反出來270度轉向外，更可以向上下tilt up或tilt down，方便在不同場合取景，同樣十分實用。



Sony a7R V初步試相

新機即日起接受預訂，售價為$29490，預計取貨日期為11月17日起。預售優惠贈虔CEA-G80T CF Express記憶卡（價值$1490）及以優惠價換購不同鏡頭配件。

Sony a7R V與上代規格對比