iOS 16.1 已開放更新，光是重新設計的電池顯示，已吸引不少 iOS 16 版本用家更新。而另一個令用家考慮更新的原因，就是新版本對 iPhone 的電池續航力有什麼影響。

YouTube 頻道「iAppleBytes」近日就再次測試 6 款 iPhone 更新後的電池續航力，沒想到當中有 5 款的電量表現都比之前的版本差？。



iOS 16.1 耗電測試

「iAppleBytes」分別為 iPhone 8﹑iPhone SE 2﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13 升級 iOS 16.1，把手機的自動亮度調整關上，並使用 Geekbench 程式進行電量測試。

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👇👇六款iPhone升級 iOS 16.1 後電池續航力比較👇👇

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iPhone 12 電池續航力明顯下降

測試結果令用家大失所望，只有 iPhone 13 的電池續航力提升，其餘 5 款表現都下降，當中 iPhone 12 更下跌高達 23 分鐘。唯一提升表現的 iPhone 13 也只有 8 分鐘，因此 iOS 16.1 在改善電量方便應該難以滿足用家。

資料來源：YouTube@iAppleBytes