BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節現場直擊，5大好玩位｜為了慶祝BMW傳奇M系跑車50週年紀念，由11月4日起一連三日於西九文化區舉行的BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節，不單有多款M系跑車展出外，還有多個好玩、打卡、甚至shopping，絕對值得車迷、一家大細於週末前來享受假期。記者就在首日入場直擊，為大家介紹5大好玩位。



BMW 3.0 CSL於1973年問世，不知不覺BMW M系跑車已誕生50年，早已成為車迷以及駕駛者心目中延續至今的經典傳奇。BMW為興祝這個傳奇系列50週年紀念，於2022年11月4日至6日（星期五至日），假西九文化區苗圃公園舉行「BMW WE ARE M 汽車嘉年華 x 戶外音樂節」，面積達14萬呎的「M Town」透過各式活動，包括BMW M 博物館、M GARAGE幕後工序體驗、M遊樂專區、BMW Lifestyle生活精品區等等盡情展現M系魅力。而且更於11月4日及5日晚上（星期五及六）舉行「BMW ///M FEST戶外音樂節」，將慶典氣氛推向高峰！

BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節現場直擊（林勇攝）

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5大好玩、打卡位



1. 經典M系跑車展出

今次與香港BMW車會合作，不少M系經典車收藏家借出多架傳奇跑車出展，分散在不同地方。如M3 CSL（E46）、M3（e36）、Z4 M Roadster（E85）等。另外會場亦展出BMW Motorrad首款M系電單車型號M 1000 RR，以及展出M Motorsport配色的S 1000 R。而且如在會場上購買指定BMW M型號更可享50週年優惠，包括50週年限定廠章及BMW Individual專屬車身顏色選擇。

BMW M Motorsport

2. 必搶限量BMW M x PUMA 50週年紀念服飾精品

「M Town」內限量發售BMW M x PUMA會場限定「50 Years of BMW M」全新男女系列，每款衣裝都是以街頭風格為主題，融合BMW M標誌性三色元素、50字樣以及「WE ARE M」標語，包括Ｔ恤、外套、衛衣、帽子、背囊等。

3. 「玩味盒影」打卡位

BMW 與 SHELL合作設計的1:1 BMW M巨型模型車盒，絕對是車迷們不可錯過的打卡位。M5將會以M系50週年拉花設計放進依比例大玩具包裝盒之中，亦可親身走進當中，成為玩具造型的一份子，盡展玩味與創意。現場更設藍牙遙控賽車競速賽道，大家可以利用手機控制各款1:41 M車系合金模型車，對戰刺激。

巨型盒子的M5安全車

4. M遊樂專區

為了一家大細都可以在會場中盡樂，特設「M遊樂專區」，首先在會場中有多個經典攤位遊戲，如打哥爾夫球、投籃球、投球、擲彩虹及賽車遊戲體驗等，可贏取特色小禮品。另外，還有「兒童極速賽道」，小朋友可以化身小車手，駕駛BMW小型電動車款於賽道馳騁，非常有趣。

小朋友都可以落場賽車

5. 幕後維修保養服務

會場中更有「M GARAGE」，為車迷示範各項維修保養工序及細述有關車輛維修、檢查及保養的專門知識。可於BMW專業人員的指導下，近距離體驗BMW Service的不同工序，包括車身凹痕修復、輪胎修補、車身打蠟及車身鍍膜體驗；現場更設真假零件分辨工作坊，深入認識維修技藝。

於「M Town」入境區現場換取入場Passport，蓋上入境章之後，就可以進入設計感十足、處處值得留影的「M Town」。

BMW WE ARE M 汽車嘉年華 x 戶外音樂節 詳情



日期：2022年11月4至6日（星期五至日）

時間：12:00 – 21:30（星期日於16:00結束）

地點：西九文化區苗圃公園

售票平台：KKTIX

票種及票價：M Town日間成人門票＄120、M Town日間優惠門票（12歲或以下小童、60歲或以上長者、傷健人士$60