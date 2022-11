BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節現場直擊,5大好玩位|為了慶祝BMW傳奇M系跑車50週年紀念,由11月4日起一連三日於西九文化區舉行的BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節,不單有多款M系跑車展出外,還有多個好玩、打卡、甚至shopping,絕對值得車迷、一家大細於週末前來享受假期。記者就在首日入場直擊,為大家介紹5大好玩位。



BMW 3.0 CSL於1973年問世,不知不覺BMW M系跑車已誕生50年,早已成為車迷以及駕駛者心目中延續至今的經典傳奇。BMW為興祝這個傳奇系列50週年紀念,於2022年11月4日至6日(星期五至日),假西九文化區苗圃公園舉行「BMW WE ARE M 汽車嘉年華 x 戶外音樂節」,面積達14萬呎的「M Town」透過各式活動,包括BMW M 博物館、M GARAGE幕後工序體驗、M遊樂專區、BMW Lifestyle生活精品區等等盡情展現M系魅力。而且更於11月4日及5日晚上(星期五及六)舉行「BMW ///M FEST戶外音樂節」,將慶典氣氛推向高峰!

BMW WE ARE M汽車嘉年華x戶外音樂節現場直擊(林勇攝)

+ 2

5大好玩、打卡位



1. 經典M系跑車展出

今次與香港BMW車會合作,不少M系經典車收藏家借出多架傳奇跑車出展,分散在不同地方。如M3 CSL(E46)、M3(e36)、Z4 M Roadster(E85)等。另外會場亦展出BMW Motorrad首款M系電單車型號M 1000 RR,以及展出M Motorsport配色的S 1000 R。而且如在會場上購買指定BMW M型號更可享50週年優惠,包括50週年限定廠章及BMW Individual專屬車身顏色選擇。

BMW M Motorsport

2. 必搶限量BMW M x PUMA 50週年紀念服飾精品

「M Town」內限量發售BMW M x PUMA會場限定「50 Years of BMW M」全新男女系列,每款衣裝都是以街頭風格為主題,融合BMW M標誌性三色元素、50字樣以及「WE ARE M」標語,包括T恤、外套、衛衣、帽子、背囊等。

3. 「玩味盒影」打卡位

BMW 與 SHELL合作設計的1:1 BMW M巨型模型車盒,絕對是車迷們不可錯過的打卡位。M5將會以M系50週年拉花設計放進依比例大玩具包裝盒之中,亦可親身走進當中,成為玩具造型的一份子,盡展玩味與創意。現場更設藍牙遙控賽車競速賽道,大家可以利用手機控制各款1:41 M車系合金模型車,對戰刺激。

巨型盒子的M5安全車

4. M遊樂專區

為了一家大細都可以在會場中盡樂,特設「M遊樂專區」,首先在會場中有多個經典攤位遊戲,如打哥爾夫球、投籃球、投球、擲彩虹及賽車遊戲體驗等,可贏取特色小禮品。另外,還有「兒童極速賽道」,小朋友可以化身小車手,駕駛BMW小型電動車款於賽道馳騁,非常有趣。

小朋友都可以落場賽車

5. 幕後維修保養服務

會場中更有「M GARAGE」,為車迷示範各項維修保養工序及細述有關車輛維修、檢查及保養的專門知識。可於BMW專業人員的指導下,近距離體驗BMW Service的不同工序,包括車身凹痕修復、輪胎修補、車身打蠟及車身鍍膜體驗;現場更設真假零件分辨工作坊,深入認識維修技藝。

於「M Town」入境區現場換取入場Passport,蓋上入境章之後,就可以進入設計感十足、處處值得留影的「M Town」。

BMW WE ARE M 汽車嘉年華 x 戶外音樂節 詳情



日期:2022年11月4至6日(星期五至日)

時間:12:00 – 21:30(星期日於16:00結束)

地點:西九文化區苗圃公園

售票平台:KKTIX

票種及票價:M Town日間成人門票$120、M Town日間優惠門票(12歲或以下小童、60歲或以上長者、傷健人士$60