雙11限時優惠！終身雲端儲存最多減價85％、pCloud好用6大功能

雙11限時優惠｜現代人智能設備眾多，令近年雲端儲存服務大受歡迎，不過絕大部份都是採用月費訂閱制，而且安全性又未必有保證；幸而市場上有雲端儲存品牌就標榜將用戶數據資料的隱私與安全放於首位，又有終身「買斷」方案可以選擇，而且最近更有雙11 優惠，低於 2 折就可以買到高達 2TB 的雲端儲存容量！



pCloud 雲端儲存限時優惠

pCloud 是一家來自瑞士的公司, 致力於提供全球個人及企業用戶一個全方位易於使用的雲端空間儲存服務。pCloud 所提供的雲端儲存服務已經推出了 9 年，目前已經擁有超過1600萬用戶，而 pCloud 一直將用戶數據資料的隱私與安全放於首位，致力將 pCloud 打造成市場上最安全的雲端儲存服務。

而除了超卓的安全性與功能之外，pCloud 亦是市場上少數提供終身制付費方案的雲端儲存服務，只需要付出一次金錢，就可以永久使用他們的雲端儲存服務，不需要像坊間其他服務一樣按月訂閱。而最近趁著雙 11，pCloud 更推出超抵限時優惠，由 11 月 10 日～14 日期間，各終身制雲端儲存服務收費都有大減價，500GB、2TB 方案減價 76％，而 10TB 方案更減達 85％！

各容量終身方案雙11優惠收費如下👇👇👇

pCloud 500GB 終身方案 － 原價＄570 美元、雙 11 特價＄139 美元（減價76%）

pCloud 2TB 終身方案 － 原價＄1140 美元、雙 11 特價＄279 美元（減價76%）

pCloud 10TB 終身方案 － 原價＄6000 美元、雙 11 特價＄890 美元（減價85%）

pCloud 雙11優惠終身方案激減最多 85% （按此進入）

pCloud 必識 6 大重點功能

【1】高安全性

誠如上文提到，數據資料的隱私與安全一直是 pCloud 最重視的，pCloud 號稱是目前市場上最安全的雲端儲存服務，採用 TLS/SSL 加密技術，會將檔案至少存放在三個不同的伺服器中心，並且受到高度安全性保護。

如果用戶需要儲存機密資料，pCloud 亦提供額外的檔案加密功能「pCloud Crypto」，雖然需要額外收費，但就可以為檔密加上另一重加密及密碼保護。

【2】跨平台使用

pCloud 將最主要的操作都放在網絡瀏覽器內，故不論你用的是手機還是電腦，只需要進入官網 pcloud.com、以同一組帳號密碼登入即可以輕鬆地互存或同步檔案。

另外，不論你用的是 Windows、Mac 或 Linux 電腦，或是 iPhone、Android 手機，pCloud 都有預備專用的 Apps，以便用戶方便快捷地上傳／同步檔案。

【3】多機同步檔案

pCloud 主機版本 App 的最方便之處，是可以與電腦的檔案系統作整合，用戶可以在電腦上建立一個 pCloud Drive 的虛擬硬碟位置，只需要將檔案簡單拖曳到其中，即會自動上傳至 pCloud，同時在此處進行的編輯操作，在儲存後亦會自動更新版本，非常適合需要多機工作的用戶們。

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【4】無痛備份重要檔案

有遺失手機／電腦的各位，相信都知道定期為檔案進行備份是多麼的重要，在 pCloud 的電腦版本 App 中就加入了一鍵備份的選項，只需要打開 App 的「Backup 備份」介面，即可以自選機內你想備份的資料夾，一鍵即時上傳至 pCloud 雲端，簡單直接，不再需要人手逐檔拖曳。

【5】幫忙節省手機容量

手機相片／影片經常是「容量殺手」，任你有數百 GB 容量都容易塞滿，pCloud 同樣有照顧到用戶的手機容量方面的需要，在其手機 App 中加入了自動上傳的功能，在拍攝當下就可以上傳到 pCloud 的雲端。

用戶在刪除手機內的相片後，手機的空間就可以繼續利用，但一樣可以在 pCloud 上瀏覽珍貴相片，而且 pCloud 本身還內置了媒體瀏覽器，不需要重新下載檔案都一樣可以欣賞到已上傳的相片／影片。

【6】分享檔案超方便

不論是工作還是日常生活，我們都或者需要與他人分享不同大小的檔案，這時侯只需要將檔案上傳至 pCloud，即可以連結方式分享檔案，而且 pCloud 的上傳檔案還沒有體積限制，非常方便。

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pCloud 雲端儲存優缺點簡評

還在心大心細不知如何抉擇？以下就再為大家總合一次 pCloud 雲端儲存的各個優、缺點，在購買之前都可以作為參考👇👇👇

⭕️安全性

⭕️多裝置使用

⭕️提供一次性付款的終身訂閱方案

⭕️內置影片播放器

❌升級方案選擇較少

❌檔案加密服務需另付費

❌Mac 版本 App 未能中文化

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