iPhone 誕生15年，至今已推出至iPhone 14系列，外媒《Slash Gear》編輯私心品評史上最佳及最差的10款iPhone型號，當中還有一部屬於Apple的黑歷史手機，不知你用過那部？



5大最佳iPhone｜新機14 Pro／Pro Max上榜

每有新一代iPhone推出，用家總會來算算舊帳，點評那部iPhone才是最佳、最差之作。《Slash Gear》今次選出的「最佳」，並非指最好賣的款式，上榜標準是「升級幅度大」、「推動iPhone設計向前邁進」兩大條件，所以就算iPhone 14 Pro / Pro Max 出現WiFi斷線、鏡頭震動等問題導至風評參差，但無損它們憑4位1像素鏡頭、全新常亮+動態島新款屏幕、衛星SOS緊急服務等功能推動iPhone創新的功勞，因此榜上有名。

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5大最差iPhone｜隱藏機 Rokr E1 你聽過未？

5款最差 iPhone 機型則分別為：4、SE、5C、6／6 Plus（當1部計）及極少人聽過的Rokr E1。5C被選為差中之差，塑料外殼雖然推動起iPhone多色機身選擇的先河，但使用過期舊硬件、外表廉價但定價並不便宜，一年不到已被Apple視為雞肋。另一部，便是發生「天線門事件」、天線設計不良導致接收發生問題的iPhone 4；6與6 Plus的鋁製機殼用料單薄，導致很多人放進褲袋後坐得機身彎曲變形。至於SE雖然成功為Apple 打開平價手機市場銷情理想，但《Slash Gear》有講明「創新突破」為上榜條件，因而能夠理解SE被選的原因。

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與Moto合作搞黑歷史手機

而 Rokr E1 其實是Apple未推出iPhone前，與Motorola合作開發的一部手機，是全球首部內置iTunes聽歌介面的手機（ Rokr E1仍未算是智能手機）。想不到Steve Jobs在陣的Apple，竟然會開發這部定位不明、市場反應差劣，內建儲存空間過低（與iPod優點相違背），根本無法好好享受聽歌樂趣的失敗作。

想不到Steve Jobs在陣的Apple，竟然會開發這部定位不明的手機。

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