Huawei Mate 50 Pro實測｜物理可調節大光圈 最強拍攝手機上手試

Huawei Mate 50 Pro行貨上市實測，最強拍攝手機上手試｜Huawei近年手機雖然因為受到美國制裁而未能使用Google Android系統（仍有辦法安裝Android apps），可是仍然在開發手機業務上持續推進發展。今日起於香港推出的旗艦手機Huawei Mate 50拍攝功能大升級，更早前在外國拍攝權威DXOmark上取得「第1名」的佳續。究竟新機有幾勁？立刻上手試玩！



新Huawei Mate 50系列加入了最新影像新技術XMAGE，影像處理更為出色，而且更是首部加入超光變鏡頭系統，支援十段可調節物理光圈，新機於自動模式下，智能光圈可根據不同場景智能匹配光圈大小；用家亦可以於專業模式中手動調節光圈，調整景深範圍和散照程度。另外，新機內置5000萬像素超光變主鏡頭（F1.4光圈）提升拍攝影像的畫面亮度、光影細節對比。加上潛望式長焦鏡頭可拍攝高達200倍的變焦影像。如此高質素的相機模組，更在早前外國攝影測試權威DXOmark中取得手機界別第一位的寶座。

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Huawei Mate 50 Pro及Mate 50（林勇 攝）

Huawei Mate 50 Pro及Mate 50（林勇 攝）

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新機上手實拍

新機記者上手試玩，拍攝功能的確非常全面，而且質素亦比不少驚喜。首先自動拍攝中，能快速地「傻瓜」設定拍攝質素非常漂亮的相片，而且手機相機系統能準確分析現場光暗比，就算背光都識得自動調節，對於不熟相機拍攝的用家非常貼心。另外，其「專業」模式更可以作更多仔細設定，包括快門、ISO、曝光補償等，當中可以作「物理光圈」設定最為特別，當調至大光圈時，可以看到機背相機的光圈葉會開至最大，可以拍攝出非常自然的散景相片。

Huawei Mate 50 Pro拍攝性能非常強，可媲美不少入門級單反。（林勇 攝）

專業拍攝模式可讓用家發揮更大創意拍攝相片。

Huawei Mate 50 Pro試相

．人像試拍（點按下圖放大）

．風景試拍（點按下圖放大）

+ 2

．大光圈試拍（點按下圖放大）

今次Huawei Mate 50系列分別推出Huawei Mate 50、HUAWEI Mate 50 Pro標配版（8GB RAM + 256GB ROM）以及高配版（8GB RAM + 512GB ROM），當中高配版更使用了華為研發 「崑崙玻璃」，大幅提升玻璃韌性，更是全球首個獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔認證的智能手機。

Huawei Mate 50鏡頭細節

新機將於11月起推出，如在指定零售商選購HUAWEI Mate 50 Pro或HUAWEI Mate 50行貨，可獲得HUAWEI FreeBuds Pro 無線耳機一對（$1388），不過數量有限，送完即止。另外於手機上註冊新的HUAWEI ID、或登入現有HUAWEI ID，並啟用「200GB連續包月」服務，更可獲享三個月免費200GB HUAWEI Cloud服務等。

Huawei Mate 50系列售價如下👇👇