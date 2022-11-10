近年智能手機設計的發展，有著向摺疊螢幕的方向的趨勢，多個品牌先後都推出摺疊手機，加大螢幕尺寸的同時，又能維持手機大小在合理水平。而近日在網上，竟有 iPhone 摺機的「真身」曝光，不過並非官方公布，亦非內部爆料，而是中國一名科技達人自行改裝，而且真的能夠操作使用。



YouTube 頻道「科技美學」用 iPhone X 進行改裝，最大的考驗就是把 Apple 的 OLED 原裝螢幕，改成可彎曲的螢幕，想要保留原來 iPhone 螢幕的效果，所以堅持使用 iPhone 原裝螢幕進行改造。

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原裝螢幕改造

經過拆機後，發現 iPhone 螢幕由 6 層組合已成，分別是玻璃蓋板、觸摸層、OLED面板、固定面板、3D Touch 面板和支撐架，要改造成可彎曲屏幕，就要把當中 3 層分離。第一個難題就是把螢幕分離再組合後，要確保螢幕完美顯示效果和每層能正常運作。

「科技美學」指出，iPhone X採用 COP 包裝工藝技術，機底的邊框窄，在美觀上帶來極佳效果，但卻為改裝帶來很大挑戰。光是分離螢幕，已經用了5個多月，才能成功完美分離出沒有漏液、沒有亮點和沒有損壞的完美螢幕，最後足足用了37塊原裝螢幕。據「科技美學」指一塊螢幕需要約 1000 人民幣，即光是分離螢幕就用上約$40,000。

轉軸鍊鉸

另一個挑戰，就是在 iPhone X 上，加入實現摺疊螢幕的轉軸鍊鉸。最後在各大品牌的摺疊手機中，選擇了 Motorola Razr 的轉軸，因為能為脆弱的 iPhone 螢幕帶來更大的保護空間。而選購轉軸上，就用上約 49,000 人民幣（約$53,000）

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（YouTube@科技美學 影片截圖）

改造主機板

由於機身會上下摺疊，所以原來的底板和電池要重新調整位置，最後改成電池移到上半部，底板移到下半部，實現摺疊的可能，這部分是整個改造過程中難得不用額外花錢的項目。

（YouTube@科技美學 影片截圖）

（YouTube@科技美學 影片截圖）

iPhone V 誕生

由於 iOS 系統是針對全螢幕手機設計，在彎曲螢幕上會出現畫面變形問題。最後要再改寫 iOS，加入插件才能實現上下分屏操作和正常顯示。經過約 300 日時間，自行開發的「iPhone V」摺疊手機終於完成。連民間的科技愛好者都能做到的事，果迷當然更期待 Apple 能為用家帶來一部真真正正的 Apple 摺疊手機。

資料來源：YouTube@科技美學