WD BLACK SN850X PS5打機實測｜PS5近年大作連連，如《God of War Ragnarok》、《Stray》、《Horizon 西域禁地》等，單靠內置的SSD相信已經不太夠玩家使用吧。雖然PS5支援外置M.2 SSD，但仍有一些速度的限制，如果速度不達標，不單不能使用，就算用到都會拖慢讀取速度。最近WD推出WD_BLACK SN850X NVMe SSD，擁有極高的讀寫速度絕對是PS5的最佳拍擋。記者立刻實測WD_BLACK SN850X於PS5上打機速度有幾快！



最新WD_BLACK SN850X NVMe SSD擁有高達7,300 MB/s讀取速度，與PS5是絕配。（林勇 攝）

WD_BLACK SN850X擁有PCIe Gen4技術，可提供高達7,300 MB/s讀取速度，不單可以滿足PS5的最基本要求，而且記者實試後，發現其遊戲讀取速度與內置SSD相當接近，絕對媲美內置硬盤。

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記者就在PS5上安裝WD_BLACK SN850X 2TB NVMe SSD後，再在四款大熱遊戲中實測開機讀取速度，包括《GT7》、《Horizon West Forbidden》、《Elden Ring》以及最近大熱的《God of war Ragnarok》，每款遊戲均以內置SSD以及外置WD_BLACK SN850X實測其讀取時間。

WD_BLACK SN850X於PS5實測速度結果

GOW Ragnarok由開機至進場開始有對白的讀取時間

內置SSD讀取時間：2分3秒

WD_BLACK SN850X讀取時間：2分2秒



Horizon West Forbidden由開機至進場開始有對白的讀取時間

內置SSD讀取時間：35秒

WD_BLACK SN850X讀取時間：36秒



Elden Ring由開機至進場開始讀取時間

內置SSD讀取時間：37秒

WD_BLACK SN850X讀取時間：35秒



GT7由開機至進入大地圖讀取時間

內置SSD讀取時間：36秒

WD_BLACK SN850X讀取時間：35秒



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記者在多款遊戲實測下，發現WD_BLACK SN850X在遊戲存取速度十分快，幾乎與內置SSD速度相同，部份更比內置SSD快一點。WD_BLACK SN850X NVMe SSD提供1TB、2TB和4TB 三種容量版本，如果對打機有要求的PS5玩家，值得考慮添置。

SN850X NVMe SSD讀寫速度非常快速，媲美PS5內置SSD。（林勇攝）

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當然，除了PS5外，亦非常適合電腦玩家，它散熱片版本配備RGB燈效，在提供高速流暢遊戲體驗的同時，更可以迎合對遊戲裝備玩家的需求。另外，玩家可下載帶有最新Game Mode 2.0的WD_BLACK Dashboard 提升電腦性能及速度，令玩家在可打機、直播、錄製獲得更佳的體驗。

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PlayStation官方對M.2 SSD要求

介面：支援 PCI-Express Gen4x4 的 M.2 NVMe SSD (Key M)

儲存空間：250 GB - 4 TB

支援的大小：2230、2242、2260、2280、22110

大小 (包括散熱結構)

寬度：最多25mm

長度：30/40/60/80/110mm

厚度：最多 11.25 mm

循序讀取速度：建議 5500MB/s 或更高

插槽類型：Socket 3 (Key M)

