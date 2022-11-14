Polestar電動車香港首間陳列室開幕｜來自瑞典的純電動車廠Polestar終於正式登陸香港！一直以來Polestar在歐美都被視為Tesla的最大勁敵，尤其是最新推出的Polestar 2與Tesla Model 3定位及車價都相當接近，現在香港首個陳列室終於在落戶於灣仔，車迷們可以近距離接觸Polestar新車。



Polestar陳列室落戶於灣仔，以北歐設計理念為藍本，以瑞典的簡約風格進駐全新show room中，而且以環保為前題貫徹品牌純電動力的美學。陳列室中展出了最新Polestar 2，據記者所知Polestar 2自本年四月亮相後，反應非常熱烈，至今短短六個月，已火速沽清今年配額，現在才下訂最快都要2023年中才有車。

Polestar香港首個陳列室落戶灣仔合和中心

Polestar Space以純白色為設計基調，運用純黑及深棕色作點綴，配上水泥灰的地板，成就出簡約，流露出傳統瑞典風格。陳列室正中央位置設置電子設計工作台，車迷可透過輕觸屏幕配合應用程式，打造出個人化的設計。同時亦可透過專業產品顧問，親身了解Polestar多個車款的詳情。

在show room中，可利用平板電腦上慢慢選配自己喜愛的車型設計。

而Polestar 2有三個版本選擇，包括224ps的Standard Range Single motor單摩打，231 ps的Long Range Single motor單摩打及408ps Long Range Dual motor。以「一換一」計算車價由$349,800起 。

新版本Polestar 2於陳列室展出。

Polestar Space

地址：灣仔皇后大道東合和中心

