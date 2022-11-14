電暖氈過熱起火｜天氣轉涼，對於香港家居環境較狹窄的情況，暖爐或佔太多位置，因此很多人會選用電暖墊，慳位之餘也能在睡覺中保暖。不過近日荃灣一單位就發生電暖墊過熱起火問題，原來有多個安全使用貼士，在使用電暖墊時必須要留意。



荃灣象山邨秀山樓在 11 月 9 日中午，一單位突然起火，更冒出濃煙。消防員到場後用近 20 分鐘將火救熄，其中一名女住客因吸入濃煙不適送院，其餘 5 名住客自行疏散。警方調查後，估計起火原因與電暖墊過熱著火有關。

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👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！兩類人士不宜使用！👇👇

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電暖氈禁忌

每逢是發熱的電器，都要比較小心出現過熱問題，稍有不慎就有機會出現起火危機。消委會曾分享過電暖氈的安全使用貼士，當中原來電熱氈尺寸應配合床鋪的尺寸，使用時切勿捲起﹑摺疊或弄皺，因為有機會損壞內部發熱線或令其散熱不良，或可能會導致過熱起火。

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另外，由於電暖氈使用時大多數是在睡眠期間，因此 3 歲以下幼兒﹑不能自理或行動不便的長者不宜使用，以免出現過熱時，未能迅速反應導致受傷。

👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果👇👇