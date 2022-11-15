消委會／浴室暖風機／浴室寶｜天氣轉涼，最辛苦的莫過於洗澡後，在冰冷的浴室更衣的過程。部份人會考慮安裝浴室暖風機（浴室寶），不過又有分窗口式﹑天花式﹑移動式，想知各款有何優缺，以及產品比較參考，就要參考以下消委會 2022 年最新實測的 13 款浴室暖風機。



乾衣效能比較

消委會在市面上找來13款浴室暖風機，當中包括窗口式﹑天花式﹑移動式，價格由 $699～$4,350 不等，當中發現全部的防水效能都非常理想。測試發現天花式的乾衣較快、較均勻，由於天花式送風是由上而下，因此在出風口的衣物能更均衡乾衣，而平均乾衣時間都比較快。

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消委會分享乾衣原理和增加效果方法，浴室暖風機會抽走室內水氣，再換入室外較乾燥的空氣和吹出暖風，加速水分從衣物揮發。想增強效果，只要把浴室窗戶關好，把坐廁蓋上，衣服盡量放近出風口即可（圖片來源：消委會）

另外，考慮到每月乾衣費的話，發現窗口式的平均比天花式貴。消委會計算耗電量最高的型號（金章 Zanussi ZBH1015），1個月乾衣15次的話，費用要約 $167.4；耗電量最低的型號（KDK 30BGCH），費用即只要約 $86.4，相差接近 1 倍。

👇👇2022年消委會13款浴室暖風機測試結果👇👇

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窗口式不一定要有窗口？

部份浴室沒有窗口（黑廁），很多人會以為不能安裝窗口式浴室暖風機，但消委會指出，原來一些款號可以安排在天花，甚至作掛牆使用。沒有窗戶的浴室，也能用作通風功能。所以要選擇時，可以考慮掛牆安裝。

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移動式型號的暖風表現較好

如果講到靈活性，就非移動式型號莫屬，不用安裝固定位置可放到不同室內使用。而且測試結果看來，移動式的暖風表現較好，有兩款暖風溫度可以達到52℃以上。不過移動式沒有抽氣功能，所以難以計算乾衣表現，更多是單純用作暖室。

如何安全使用浴室暖風機？ 1）近水源的位置附近，如洗手盆／浴缸，不應放已插電掣的移動式暖風機，以避用戶觸電。

2）屬高耗電量電器，切勿與其他電器同用插座。

3）不應把浴室暖風機放在高溫／高濕度環境，如熱水爐上方。

4）乾衣時不要衣物掛上／遮蓋出風口。

5）定時按說明書指示，使用適合的清潔用品清理，不應直接向面板射水。

6）善用時間掣，避免長開較耗電的暖風或乾衣功能。不使用時可把電源關上。 窗口式最高評分型號是什麼？ 「樂聲Panasonic」FV-23BWN2H 天花式最高評分型號是什麼？ 「三菱電機Mitsubishi Electric」V-251BZ-HK、「KDK」30BGCH 及「Kohler」K-77316H-MZ同得4星總評分 移動式最高評分型號是什麼？ 「德國寶German Pool」HTW-330、「樂信Rasonic」RA-BH205FY 及「伊瑪Imarflex」INB-2023R 同得4星總評分

資料來源：消委會《選擇月刊》553期