有去過日本旅行的話，都應該對廁所的電子廁板相當有記憶，近年亦有很多人開始在家中浴室更換電子廁板。消委會最新就找來 32 款電子廁板，比較各款式的功能，發現價格相差 4 倍，具備的功能都各有不同，入手前可先參考消委會以下報告：



即熱及儲水式電子廁板

電子廁板主要提供座墊加熱功能和供應暖水，而暖水有分即熱式及儲水式，儲水式電子廁板需要預先將水加熱，當出水一段時間（1～3分鐘），水溫就會開始下降。雖然儲水式的價格一般較即熱式低，但如果家中使用人數比較多，同時每次使用時間又較長的話，即熱式比較方便。

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👇👇消委會 32 款電子廁板評比👇👇

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消委會的32款測試款式中，價格由$3,399～$14,800不等，主要令價格差異這麼大的原因，是功能的多寡。廁板蓋／座墊具有自動開合功能的款式，一般都比較貴，同時廁板座墊和暖風的溫度調節都比較多。入手前，可以先了解自己實際使用需要決定。

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