Toyota新Prius第5代混能車正式公布，直擊全新設計新車2000cc PHEV更慳油更好力｜今日（16/11）豐田Toyota正式公布最新第5代Prius，重新設計的車身外型更加流線型、更有跑感，而且馬力都得以大提升，不知對於各位車迷又吸不吸引呢？



雖然近年電動車大熱，可是始終受制於充電位不足的問題，令不少車迷仍對電動車卻步。為了慳油錢，倒不如考慮混能Hybrid車更加實制。Toyota豐田就在11月16日正式公布第5代混能Prius，雖然暫時只公布了歐洲版的規格，相信日本版或港版應該都不相差太遠。

第5代Prius正式公布（Toyota）

新Prius暫時所知只會推出Plug-In Hybrid：2000cc 220ps版本比起現行的1800cc 121ps馬力高出不少。（新車0－100km只需6s，與很多電動車的加速力相若）而且電池亦由現時的8.8kWh容量，提升至13.6kWh，純電行駛可長達約95km，比起現時最多約63km，純電續航力提升近50％。

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👇第5代Prius車身及內籠👇

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暫時所看新車設計，車頂特長天幕，配上車尾一條連線的車尾燈，非常有型。另外，根據外媒報導，指新車身車高比上代低了約5cm、車長短了約4.6cm，但車身卻比上代闊約2.2cm。而車內設備亦都與現代電動車的配備相當睇齊，非常漂亮的電子儀錶板以及特大電子中控台等。反而估不到仍然保留大量實體操作鍵，方便用家毋需按入中控台為全車操作。

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👇第5代Prius車身發布會中實車展出👇

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雖然官方沒有數字指新車油耗，但早前有傳第5代Prius油耗可低至40km/L，計落現在油價大約只需$0.5-0.6一公里，以現時油價高企的情況下，非常節省油費。新車預計2023年內推出，車迷們期待吧。

消息來源：Toyota

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