世界盃2022懶心包，ViuTV手機免費直播、Now E全程64場直播賽程表、國外手機如何收看、手機投影上電視教學｜四年一度足球盛事，將於卡塔爾舉行的世界盃2022即將舉行，各位球迷準備好每晚睇直播了嗎？今次為大家總合睇波手機直播方法、全64場賽程表、如何收看免費賽事、如何將手機直播畫面投影上大電視。另外還會教大家如何在國外免費收看比賽。



Now TV、Now E全程直播世界盃

今次世界盃開賽時間方面集中在香港人下班至深夜之間，對香港球迷非常友善，故重金投得播映權的 Now TV 當然也十分重視。除了 NowTV 及 Now E 兩大平台都支援全程 64 場比賽的 4K 直播之外，Now 方面更首次引入 AR 技術，在作賽的同時，觀眾可以在手機上以 AR 方式展現賽場，即時看見球員們的走位布陣，相當過癮。如果想買世盃通行證，有4個入手方法，立刻為大家格價比併。

👉 世界盃2022｜11.20正式開鑼、4大睇波通行證取得方法格價比併

👇👇64場世界盃直播賽程（以及免費直播提示）👇👇

+ 16

持有 FIFA 世界盃 2022 通行證的 Now TV 及 Now E 用戶可使用《Now AR – FIFA 世界盃》App；而早已存在的 AR App《csl 5G Lens》亦有提供連結方便用戶下載及開啟 《Now AR – FIFA 世界盃》（蔡浩騰 攝）

ViuTV免費直播19場賽事

投得直播權的 NowTV 更會提供包括開幕戰、準決賽以及決賽在內的 19 場賽事供免費收看，下文就提供 2 個用手機免費睇 19 場賽事的方法！

👉 世界盃免費睇｜11.20 日開鑼、2大方法用手機免費睇19場重點賽事

外地如何全程免費收看64場賽事？

如果身處外地，又如何收看世界盃呢？如果大家身在日本、台灣，當地都有全64場比賽的網上免費直播，只要你身在當地，安裝相應app／以瀏覽器前往相關網頁，就能簡單、免費地收看世界盃2022（FIFA World Cup 2022）了！

．日本｜AMEBA TV 64場免費直播線上看

．台灣｜Hami Video 正版線上直播

詳細方法及連結 👉世界盃2022直播｜線上看日本台灣正版平台｜外國免費收看球賽

Now E 手機、平板投影上大電視教學

在手機或平板上隨時隨地觀看的 Now E 亦是不少人的選擇。不過，世界盃當然少不免叫一大班朋友一起睇，手機和平板的細小螢幕又怎會滿足。以下將教大家如何把手機螢幕駁上電視，不論是用 Now E 或是身處海外使用海外正版渠道都能使用。

詳細方法 👉世界盃2022｜NowE手機駁大電視睇世界盃教學 海外正版平台都用得