惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall於11月24日至30日展開陳列品開倉最終回，$999買洗衣機、$699買窗口式冷氣機，適合1人單位的單門雪櫃只需$790



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用ATOME再有180蚊折扣

Whirlpool 網上商店W-Mall平時都會有陳列品限時特價，由11月23日中午12時起至29日舉行冬季陳列開倉，多款陳列家電以激抵折扣於網上商店W-Mall發售，最低可達15折，全部貨品數量有限。新用戶用ATOME平台付款，再有$180折扣優惠，慳上加慳。

7公斤 - 1000轉上置式洗衣機｜15折特價$999

一張金牛仲有1蚊找，山寨牌子洗衣機都未必買到，想不到可以搶到惠而浦歐洲機，抵到哭。（限5部）

上置式洗衣機 7公斤 - 1000轉 (AWE7101N) 原價：$6,698 優惠價：$999（限5部） （圖片來源：惠而浦）

FRESH CARE 7公斤1000轉纖薄前置式洗衣機｜33折特價$1,990

原價要成$6,098，機身好薄的大眼仔洗衣機。（限20部）

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活動日期：由11月23日中午12時起至11月29日中午12時



惠而浦網店W-Mall：網頁

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