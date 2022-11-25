世界盃/卡塔爾世界盃｜世界盃2022 進行得如火如荼，先後有阿根廷爆大冷敗給沙特阿拉伯、日本熱血反勝德國、西班牙大炒7:0，把世界盃氣氛一口氣推上幾層。每日和親朋好友的話題，已離不開賽程、比分，以及今晚的賽果預測。

原來 iPhone 只要一鍵問 Siri，就能知道大量世界盃的數據和資訊，Siri 更會預測每場比賽賽果！到底準不準呢？以下一起實測：



Siri 賽前預測

世界盃當然要預測一下每晚賽事的結果，看看自己的眼光如何。而 iPhone 用家只要問 Siri「今晚世界盃（國家）賽果預測」，Siri 就會分析出比賽勝負結果，甚至會推測贏多少球。預測只供娛樂和參考，並不鼓勵賭博！不過記者就決定未來會不斷更新，最終在世盃完結後看看Siri眼光是否準確。

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Siri預言荷蘭隊會半球贏厄瓜多爾。

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世界盃數據

除了賽果預測，Siri 更能為用家提供很多世界盃資訊，包括賽程、比分、神射手榜、助攻榜等等，分組賽期間更可睇A～H組的分組積分榜。用家無需要每次上不同網站查找，直接問 Siri 就有完整清晰的數據。同時，Siri 也能解答越位、12碼、手球等術語，因為世界盃開始接觸足球比賽的話，也可以透過 Siri 了解。

除了賽果預測，Siri 更能為用家提供很多世界盃資訊

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2022 年世界盃主辦國為？ 卡塔爾 2022年世界盃開賽日為？ 11月20日 2022年世界盃賽事總數為？ 64場，其中19場為免費播放 如何可以用4K解像度觀看2022世界盃 需要訂閱 NowTV 或購買 Now E 世界盃通行證，並以支援4K輸出之裝置收看

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