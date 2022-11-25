瑞典影音產品 defunc HOME 家居藍牙喇叭長得像個足球，有別平時箱型、柱狀的喇叭設計、別樹一格，更可以加錢玩DIY圖案面網，將喇叭化為畫框，一件數碼產品同時為家居增添視覺、聽覺享受。



兩個喇叭黑白配

defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm），提供黑／白色機身選擇，內置高音及低音喇叭各1，單機處理左右聲道。圓盾型設計看似很難擺設，其實機身的三腳架可以拆走，換上牆架／牆角架等配件（需另購），玩法都幾豐富。

defunc HOME

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defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm）

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DIY自製圖案網面

而它最大特色是可拆式圓形面網，除跟機原色外還有6色選擇（另購），更可以在它的宮網DIY圖案面網，用真人相、插畫、寵物主子相片都一樣OK，將喇叭變成油畫架，掛上牆上，同時提供視聽享受。（香港買家可聯絡代理安排訂購圖案面網）

我要將Model Sunny 的樣子製成喇叭網面。

最大特色是可拆式圓形面網，除跟機原色外還有6色選擇（另購）

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32支喇叭同步操控

defunc HOME使用藍牙或WiFi連線（要用盡最多功能就要選擇WiFi駁），下載專用手機app，玩盡spotify、YouTube Music、Apple Music等主要串流平台。針對外國一家幾廳多房，defunc HOME定位為「多房間網絡喇叭」，一個app可操控最多32款同系列喇叭同步／分別播放音樂。更可調節個別喇叭的音量。

下載專用手機app，玩盡spotify、YouTube Music、Apple Music等主要串流平台。

單手都可以輕鬆操控32個喇叭！

簡單用後感：文青小清新類風格

defunc HOME是一支融入家居的音響，它不設內置電，需要駁火牛使用，所以細機都有40W輸出、Large更大力至100W，絕對好氣好力。但它不是一支很重低音的喇叭，比較適合日常播背景音樂，音色爽快輕盈，是很耐聽的類型。

HOME Small（$1,299）／HOME Large（$2,399）

重量：1.5 kg（淨喇叭）／3.7 kg（淨喇叭）

體積：200 x 200 x 101mm／300 x 300 x 150mm

單元推力：40W／100W

配件：Y形支架、電源供應器、說明書、快速指南連

支援制式：AAC/HEAAC、AC3、AIFF、ALAC、APE OPUS、FLAC、MP3、MP4、OGG、Stereo PCM / WAV

接駁：Wi-Fi、藍牙 5.0、AUX IN、Airplay 2、Spotify Connect、Tidal Connect

網面DIY 自訂服務：可選擇印上相片、標誌圖案，收費：HK$499（Small）及 HK$599(Large)

同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。