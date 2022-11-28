暖爐／暖風機｜當大家還在思考為什麼快將 12 月但仍這樣熱時，天文台近日就預測將有一道冷鋒在星期二晚至星期三（11月29～30日），橫過廣東沿岸令氣溫顯著下降，星期四（12月1日）最低氣溫更會跌至 13 度。天氣變冷的同時，當然要準備好禦寒家電，電暖爐／暖風機應該如果挑選呢？以下一一話你知。



電暖爐／暖風機如何選擇

市面上主要分有傳統暖風機﹑陶瓷暖風機﹑對流式暖爐和充油式暖爐，電暖爐／暖風機最主要的分別，在於覆蓋範圍，如家居約300多呎，又無需同時在客廳、寢室使用暖氣，就可以選擇1000～1500W的暖風機即可，反之即建議使用暖爐。

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天文台預測未來9日天氣，星期四最低跌至13度（天文台網站截圖）

而較新式的陶瓷暖風機的好處在於，升溫速度快，使用時能較少消耗空氣中的水氣，相對不乾燥，但如使用時仍覺得濕度太低，也可以配合加濕器使用。另外，在安全性上，陶瓷暖風機配備PTC熱敏電阻，過熱時會自動斷電。

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電暖爐／暖風機使用注意

部分人可能會選用一些比較輕巧的電暖爐／暖風機，就以為所有型號都能放在浴室中使用，其實入手前必須留意有沒有防水功能，即使能防水，但使用時也要小心不要放在太接水源的地方，如花灑或水龍頭，以免沾濕。

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