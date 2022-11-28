iPhone 14系列和iOS 16版本推出後，災情和漏洞不斷，即使多次更新，仍然發現部分用家的 iPhone 漏洞未能完全解決。台灣和歐美地區都有用家發現 iPhone 14 出現紅點災情，而且目前的版本中，仍未能完全解決。



左上角閃現紅點

Reddit 有網民開 post 指，他的 iPhone 14 在切換 App 和主頁時，左上角會閃過紅點，不過閃爍的時間很短。另外，台灣TVBS 新聞報導，更訪問過一名用家，在開賣首日就買入 iPhone 14 Pro Max，發現左上角出現紅點問題，因此拿到 Apple 換機。結果，第二部 iPhone 14 Pro Max 竟也出現同樣問題。

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（圖片來源：TVBS 影片截圖）

這名台灣用家致電 Apple 客服沒有得到任何答案，嘗試更新 iOS 也無效。經過螢幕錄影發現，當切換 App 時，就有機會在螢幕左上角閃爍紅點。根據螢幕截圖發現，部分用家的紅點問題，可以看到有一些數字的圖案。因此，有機會是 iOS 16 系統的動態顯示 Bug，當 App 切換去主頁時，App提示的紅色數字圓圈，被放大顯示到左上角後消失，推算和 iOS 16 UI 錯誤有關。

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解決方法

現時最新的 iOS 16 版本仍未有針對的更新，因此想解決紅點問題，可以先嘗試關閉 iOS 16 的動態效果：設定＞輔助使用＞動態效果＞開啟減少動態效果。

資料來源：Reddit

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