家電／電腦開倉｜12月最後一筆消費券到手，剛好荃灣有線電視大樓由12月2日至12月10日有個「聖誕數碼家電優惠開倉周」，全場家電、電視、手提電腦、韓國廠電動廚具$99蚊起有交易，最適合去買禮物過聖誕。



一家大細都有目標｜用盡12月消費券

多個電腦品牌如AVITA、 LENOVO、FUJITSU、VAIO手提電腦及平板電腦特價清貨，最平$699起，另外還有護眼書檯燈，買畀細路開學超抵。PHILIPS 飛利浦全新行貨43吋 / 50吋 / 65吋超高清4K Android TV LED電視最平不用4千元，仲趕得切換大電視睇世界盃決賽！同場還有韓國製家電如CUCKOO真空高氣壓智慧型多功能飯煲（$880起）、HUROM慢磨原汁機及HUROM SLOW JUICER（$980起），一家都有目標可以掃貨。

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聖誕數碼家電優惠開倉



開倉日期: 12月2至10日 (星期日休息) (開倉8天)



時間: 10:00 am – 19:00 pm



地點: 荃灣海盛路有線電視大樓35樓3512室



查詢電話:2616 2449



收費方式：VISA、Master、支付寶、八達通、現金



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