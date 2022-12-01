Apple 公布了 iOS 16.1.2 更新，今次更新又再次針對前版本的錯誤進行修正，雖沒有加入新功能，能改善了三個主要錯誤，因此仍建議 iPhone 用家盡快更新，以免手機中 BUG。



1）改進與電訊商的相容性

之前有 iPhone 用家發現，升級到 iOS 16 後，流動網絡有時會在 4G 和 5G 中亂跳，經常自動改變網絡訊號。而 iOS 16.1.2 即改進了和電訊商的相容性，提升 iPhone 接收 4G／5G 網絡的穩定性。

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2）「車禍偵測」最佳化

iPhone 14 Pro 系列加入車禍偵測功能，當車禍發生時能自動發出緊急電話，不過早前有很多個案發現，iPhone 會將過山車這類高速加速和急剎車的情況，誤當作為車禍而打出緊急電話。iOS 16.1.2 針對車禍偵測進行了最佳化設定，預計能更準確判斷實際情況。

美國主題樂園 Dollywood 甚至貼出告示，要求用戶關機或將裝置調至飛行模式（圖 9to5mac）

3）安全性修正

iOS 16 推出而今，幾乎每個版本都有或多或少的漏洞，雖然今次 Apple 沒有明確表示 iOS 16.1.2 的安全性更新內容，不過為保障用家的手機安全，還是建議把 iOS 更新到最新版本。

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