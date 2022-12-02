世界盃2022｜日本隊出線！三笘薰負角度助攻未出界？歸功智能足球

世界盃 2022／卡塔爾世界盃／日本對西班牙｜12 月 2 日凌晨 3 點，世界盃分組賽「死亡E組」上演兩場激烈的比賽，事關同組的日本／西班牙／哥斯達黎加／德國都有機會出線。結果，日本隊奇蹟反勝西班牙 2：1，取得首名出線資格。

其中，日本隊的第二個入球，比賽時球證需要看很久 VAR，才判斷入球有效。事關日本隊三笘薰傳出助攻時，有出底線之嫌，而部分球迷單看轉播畫面，肉眼看都認為已經出線，那到底為什麼 VAR 最後會判斷入球有效呢？這就要歸功於今屆世界盃的高科技足球。



「Al Rihla（旅程）」世界盃專用足球

卡塔爾世界盃的賽事中，都是使用 Adidas 設計的專用足球「AI Rihla」（拉丁文「旅程」的意思），除了在表面添加很多小凹坑，令足球更符合空氣動力學，成為史上最快的足球外，更有人拍攝到「AI Rihla」竟然需要充電，名副其實是智能足球。

（圖片來源：SoccerBible）

需要充電的足球

「AI Rihla」內除了打入空氣外，更藏有一粒僅重 14 克的感應器，能夠實時跟蹤球的位置。感應器開發商 KINEXON 指，足球能以每秒 500 幀的速度感應動作，因此任何時候球被踢﹑頂﹑扔，甚至只要被輕敲，感應器都能接收到反應，再將數據無線傳送到定位系統作分析。同時，再加上球場周圍的鏡頭捕捉，就可以協助球證判斷越位﹑出界的問題。因此，有看今屆世界盃的球迷都會發現，比賽時增加了很多看 VAR 的情況。

今屆出現大量回看 VAR 的畫面（圖片來源：TechNews）

無縫換波

可能有球迷會問，一場球賽經常因為出界而需要更換足球（節省執波時間），KINEXON 亦有解釋，當足球在比賽過程中飛出界外，並用一個新足球取代時，KINEXON 的系統會自動切換到新足球的數據輸入，過程無需人工干預，因此才能不影響比賽下，保持實時追蹤和感器功能。

三笘薰負角度助攻未出界？

講回日本隊第二球入球，足球規例上，只要皮球仍在線內或線上，就未有出線，那怕只有 0.1 cm 碰線也行。三笘薰底線傳中那一球，雖然球證肉眼上看足球已經出界，但透過「AI Rihla」感應器和 VAR 系統，用科技判斷出觸球那一剎那，其實仍然屬於界內。因此透過三笘薰傳中，再由田中碧踢入的這球被判斷為有效入球。另外，由於底線不似龍門範圍有感應器追蹤，所以這球在裁決上都花了點時間去看 VAR。

資料來源：Dailymail