尖沙咀全新電動車快充站開幕，1步登記 Mercedes-EQ車主免費快充｜最近Benz於尖沙咀中間道H Zentre開設充電站，更是Benz首個提供快速充電服務的公眾充電站。一共提供8個充電器，包括60kW及22kW快充。 如果是Mercedes-EQ車主，只需要1步登記，更可以享受免費充電服務。



Benz繼年初於北角友邦廣場設立電動車充電站後，直至現現在已香港已設立了5個充電站。最近位於尖沙咀中間道的 H Zentre更是Benz最新充電站，更是Benz首個提供快速充電服務的公眾充電站。

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全新尖沙咀充電站位於H Zentre地下停車場B3層，一共提供8個充電器，包括一個速度高達 60 kW 的電充電器、1個速度達 22 kW 的充電器及六個 7 kW 充電器。而當中2個快速充電器 (60 kW 及 22 kW)至2023年4月30日，只限Mercedes-EQ車主獨家使用。

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6個中速充電

Mercedes-EQ車主只需到 H Zentre 地面禮賓部出示 Mercedes me 應用程式，並以八達通卡辦理一次性登記手續，即可於H Zentre Benz充電站免費充電服務。

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H Zentre可算是尖沙咀晚上最抵泊的停車場之一。

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