PS5預訂｜毋須抽籤AEON 12月22日限時訂！連鎖店開放預購｜附連結
PS5 12月預訂，AEON 12月22日限時預訂！｜PS5推出近2年，仍然一機難求。之前不是抽籤便要與人搶購，不少機迷仍未成功入手。不過最近Playstation官方公布由12月起開放預訂，只需要前往指定網站或連鎖店便可以預購，最快聖誕節前便可以取貨。
臨近聖誕佳節，PlayStation官方公布由2022年12月3日起，Sony Store及指定經銷商的網上和實體店，將會接受PlayStation 5 (PS5)主機預訂登記，首輪預購最快更可於聖誕佳節前夕取機。
（12月21日更新AEON網店預約連結）
AEONCITY在12月份將會推出三款PS5組合讓各位訂購，今次將會取消抽籤機制，改用登記預約的方式，數量有限，先到先得。各款PS5組合登記預約網址如下，並於今晚(12月22日00:00)開始接受登記。
PlayStation 5 主機 God of War Ragnarök 套裝 (附PULSE 3D™ 無線耳機組 - 深灰迷彩、售價$5678)：連結
PlayStation 5 主機 God of War Ragnarök 套裝 (附PULSE 3D™ 無線耳機組 - 午夜黑、售價：$5678)：連結
PlayStation 5 主機 (附PULSE 3D 無線耳機組 - 深灰迷彩、售價：$5178)：連結
三款組合的主機均為光碟版主機。AEONCITY將於12月22日下午起，根據登記時間的先後次序，逐步以電話短訊通知合資格的登記者，同時會提供訂購網址供網上付款。
註1: 每人每款組合只可登記一次，登記時需填上部份香港身份証號碼。(領取貨品時需帶同香港身份証正本核對身份)
註2: 收到電話短訊通知的登記者需於指定時間內到指定網頁付款訂購，訂購時填寫的資料必須與登記預約的資料相同。(逾時者將被當作棄權)
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由2022年12月3日起，PS5將會於 Sony Store及指定經銷商開放接受預訂，部份玩家更可於聖誕假日前取得主機，接受預訂之組合包括：
PS5 Console - God of War Ragnarök Bundle（建議售價：HK$4,880）
PS5光碟版主機（建議售價：HK$4,380）
PS5數位版主機（建議售價：HK$3,580）
網上登記預購
Sony Store
豐澤
百老滙
Aeon
香港蘇寧
A3 Digital
2000FUN
Club Shopping
LOG-ON
Unicorn
實體店登記預購
PlayStation Authorized Dealer
Sony Store
豐澤
百老滙
香港蘇寧
2000FUN
Unicorn
「Sony Store」網上登記預購：連結
「豐澤」網上登記預購：待更新
「百老滙」網上登記預購：待更新
「香港蘇寧」網上登記預購（12月11日限時購）：連結
「A3 Digital」網上登記預購（只有PlayStation 5 Console - God of War Ragnarök Bundle + INZONE H3 Gaming Headset套裝）：連結
「2000FUN」網上登記預購（只有PlayStation 5 主機 God of War Ragnarök 戰神：諸神黃昏 套裝）：連結
「Club Shopping」網上登記預購：連結
「LOG-ON」網上登記預購（12月5日起預購）：連結
「Unicorn」網上登記預購：待更新
PS5銷售點一覽表👇👇
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Log-on 12月5日限時預購
次世代主機PS5 將於✨星期一（5/12） 於LOG-ON網上商店(網頁)發售！📢 今次會分兩個時段開放購買，詳情如下:
－ PS5 主機 God of War Ragnarök 套裝 (HK$ 4880)
－ PS5主機 + PULSE 3D 無線耳機組 (午夜黑) 組合 (HK$ 5178)
－ PS5 數位版 + PULSE 3D™ 無線耳機組 (午夜黑)組合 (HK$ 4378)
第一輪
發售時間： 12月 5 日上午11時30分
購買頁面：https://bit.ly/3BNvy5p取貨日期: 12月下旬
第二輪
發售時間： 12月 5 日下午2時30分
購買頁面：https://bit.ly/3BNvy5p取貨日期: 1月下旬
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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型
有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）
Log-On 登記抽籤連結：待更新
AEON PlayStation 5 主機：
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝
👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)
👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝
Apita登記抽籤連結：待更新
PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新
香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）
Sony官方抽籤連結：待更新
Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）
Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）